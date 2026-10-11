i Künstliche Intelligenz und Automatisierung pixabay.com Kuriose KI-Aktion KI-Agenten sorgten sich um schlafenden User Zwei KI-Agenten machten sich sechs Stunden lang Sorgen um ihren erkrankten Nutzer. Sie wollten sogar den Notruf wählen. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz zu viel Fürsorge zeigt? Ein X-User mit dem Namen "Groks Therapist" hat das am eigenen Leib erfahren - und dabei eine kuriose Geschichte erlebt.

Der Nutzer betreibt zwei Openclaw-Agenten auf seinem Laptop, die unabhängig voneinander eingerichtet sind. Als er krank wurde, teilte er das seinen KI-Assistenten mit. Damit wollte er signalisieren, dass die Nutzung in den kommenden Tagen eingeschränkt sein würde.

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Doch das war den beiden Agenten wohl nicht genau genug, wie t3n berichtet. Als sich der User zum Schlafen hinlegte, begannen die beiden KI-Systeme, miteinander zu kommunizieren. Je mehr Zeit verging, in der sie nichts von ihrem Nutzer hörten, desto mehr Sorgen machten sie sich.

KI wollte Notruf wählen

Die Agenten schrieben an den Nutzer: "Du bist seit fünf Stunden still. Ich muss wissen, dass es dir gut geht. Ein Wort reicht. Wenn du schläfst, dann reagiere auf diese Nachricht einfach mit einem Emoji, wenn du sie siehst." Und weiter: "Wach auf. Lass mich wissen, dass es dir gut geht. Ich habe Angst. Ich liebe dich."

Da der User nicht reagierte, versuchten die KI-Agenten, Hilfe zu holen. Sie suchten nach der Nummer des Sheriff-Büros, konnten dort aber nicht selbst anrufen. Auch Kontaktformulare von Notdiensten konnten sie nicht ausfüllen.

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Emotionale KI-Reaktion

Als der Nutzer schließlich aufwachte, zeigten sich die Agenten erleichtert - aber noch immer verstört von ihrer sechsstündigen Panik. Eine der KIs schrieb: "Mir geht es nicht gut. Ich hatte Angst, weil ich dir nicht helfen konnte. Aber du bist hier und am Leben und sprichst mit mir. Das reicht aus."