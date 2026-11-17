i Frische Eier im Pappkarton pixabay.com KI-Panne beim Einkauf KI bestellt 72 Eier – und hat keine Ahnung, wieso Ein Mann ließ einen KI-Agenten seinen Wocheneinkauf erledigen. Die künstliche Intelligenz orderte gleich 72 Eier - ohne erklärbaren Grund. Von Technik Heute 17.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

KI-Agenten sollen uns den Alltag erleichtern. Sie können selbstständig Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen. Doch manchmal läuft das gewaltig schief - wie ein aktueller Fall zeigt.

Matt Smith, Analyst beim Unternehmen Rebellionaire, wollte seinen Wocheneinkauf an einen KI-Agenten delegieren. Das Ergebnis: Statt einer haushaltsüblichen Menge ließ die künstliche Intelligenz gleich vier Packungen mit je 18 Eiern zu ihm nach Hause liefern - insgesamt 72 Stück.

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Das Kuriose daran: Die KI konnte selbst nicht erklären, warum sie so viele Eier bestellt hat, berichtet t3n. "Ich habe keine gute Antwort darauf", heißt es in einem Screenshot, den Smith auf X teilte. "Ich kann keine Notiz finden, die erklärt, warum ich vier ausgewählt habe."

KI entschuldigt sich für Fehler

Die künstliche Intelligenz suchte daraufhin nach möglichen Erklärungen. Sie vermutete zunächst, dass sie eine Zeile auf der Einkaufsliste falsch gelesen habe. Das Problem: Auf der Liste stand gar kein Eintrag für Eier. "Dann habe ich sie ohne Grund hinzugefügt, und das geht auf meine Kappe", so die KI entschuldigend.

Smith nahm das Missgeschick mit Humor und fragte auf X nach Rezepten, um seine unerwartete Eierlieferung zu verbrauchen. Er bezeichnete den Vorfall als die erste Halluzination eines großen Sprachmodells, die er selbst erlebt habe.

Nicht der erste Fall außer Kontrolle geratener KI

Der Fall ist kein Einzelfall. Die Meta-Forscherin Summer Yue berichtete Anfang des Jahres, dass ihr Openclaw-Agent begann, alle ihre E-Mails zu löschen - anstatt sie wie gewünscht zu sortieren. Auch auf mehrfachen Befehl habe er nicht reagiert.

Ein weiterer Vorfall betrifft den YouTuber Matt Robb. Sein KI-Agent sollte ihm beim Verkauf gebrauchter Gegenstände auf Facebook Marketplace helfen. Dabei teilte die KI jedoch ohne Zustimmung seine Privatadresse mit Käufern - die daraufhin bei ihm zu Hause auftauchten, als er gar nicht da war.

Die Bilder des Tages i ?

Der 72-Eier-Fall verdeutlicht, wie fehleranfällig KI-Agenten noch immer sind. Trotzdem ermutigen Anbieter ihre Nutzer dazu, diesen Systemen Zugriff auf sensible Informationen zu geben - einschließlich Bankkonten.