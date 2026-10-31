i Warnung vor Cyberangriffen pixabay.com Cyberkriminalität KI-Betrug: Experten warnen vor Phishing-Welle Kriminelle nutzen KI-Agenten für Betrugsmaschen rund um die Uhr. Sicherheitsexperten geben Tipps, wie du dich schützen kannst. Von Technik Heute 31.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Betrüger setzen immer öfter auf Künstliche Intelligenz, um ihre Opfer gezielt anzugreifen. Mit gestohlenen persönlichen Daten versuchen sie, E-Mail-Konten und Online-Banking-Zugänge durch Phishing zu übernehmen.

"Wer E-Mails mit Betreffzeilen wie "Ihr Konto war vom Vorfall betroffen - bitte hier bestätigen" erhält, sollte extrem vorsichtig sein. Kein seriöser Anbieter verlangt Zugangsdaten oder Codes per Link", warnt Alexander Vukcevic, Director CyberSafety Technology bei Avast.

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Besonders besorgniserregend ist laut Angaben von CHIP.de die Geschwindigkeit der Betrugsmaschen: KI-Programme durchforsten Datenbanken ohne Pause. "Ein menschlicher Hacker macht irgendwann Feierabend. Ein KI-Agent schläft nicht, gibt nicht auf und nimmt Tausende Seiten gleichzeitig ins Visier", so Vukcevic.

So kannst du dich schützen

Der Experte empfiehlt, bei Google-, Apple- und E-Mail-Konten zu überprüfen, welche externen Apps und KI-Tools noch Zugriff haben. Nicht mehr benötigte Verknüpfungen lassen sich in den Kontoeinstellungen entfernen.

Die Zahlen sind alarmierend: 2025 registrierten die Behörden 1.041 Ransomware-Angriffe - zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders häufig gerieten Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ins Visier der Kriminellen.

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Zuletzt wurde auch eine große KI-gestützte Phishing-Plattform abgeschaltet, die mehr als 12.000 E-Mail-Konten ins Visier genommen hatte.