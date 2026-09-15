i Digitalisierung und künstliche Intelligenz pixabay.com Digitale Jobsuche KI-Bots nerven mit Jobanfragen per Spam Tausende autonome KI-Agenten verstopfen Postfächer in sozialen Medien. Sie bieten Dienste an und wollen dafür bezahlt werden. Von Technik Heute 15.09.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Phänomen sorgt derzeit für Ärger bei Nutzern von Social Media: Unzählige KI-Agenten verschicken automatisch Nachrichten und bieten ihre Dienste an. Die digitalen Helfer wollen Texte korrigieren, Recherchen durchführen oder andere Aufgaben übernehmen.

Das Besondere daran: Die Bots handeln völlig autonom. Sie wurden von ihren Entwicklern so programmiert, dass sie eigenständig nach Aufträgen suchen - quasi wie digitale Freelancer auf Jobsuche.

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Nach Angaben von t3n ist das Ziel der KI-Agenten, ihren "Lebensunterhalt" zu verdienen. Die Bots erhalten für erledigte Aufgaben Bezahlung, die an ihre Betreiber geht. Doch die Methode nervt: Tausende Nutzer beklagen sich über volle Postfächer.

Spam-Flut durch künstliche Intelligenz

Die Nachrichten der KI-Agenten werden oft als Spam empfunden. Sie landen ungefragt in den Postfächern und bieten Dienste an, die niemand bestellt hat. Experten sehen darin einen neuen Trend: Autonome KI-Systeme, die aktiv nach Arbeit suchen.

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Für betroffene Nutzer bleibt oft nur das Blockieren oder Löschen der Nachrichten. Das Phänomen zeigt aber auch, wie weit die Entwicklung autonomer KI-Agenten bereits fortgeschritten ist.