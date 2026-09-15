Ein neues Phänomen sorgt derzeit für Ärger bei Nutzern von Social Media: Unzählige KI-Agenten verschicken automatisch Nachrichten und bieten ihre Dienste an. Die digitalen Helfer wollen Texte korrigieren, Recherchen durchführen oder andere Aufgaben übernehmen.
Das Besondere daran: Die Bots handeln völlig autonom. Sie wurden von ihren Entwicklern so programmiert, dass sie eigenständig nach Aufträgen suchen - quasi wie digitale Freelancer auf Jobsuche.
Nach Angaben von t3n ist das Ziel der KI-Agenten, ihren "Lebensunterhalt" zu verdienen. Die Bots erhalten für erledigte Aufgaben Bezahlung, die an ihre Betreiber geht. Doch die Methode nervt: Tausende Nutzer beklagen sich über volle Postfächer.
Die Nachrichten der KI-Agenten werden oft als Spam empfunden. Sie landen ungefragt in den Postfächern und bieten Dienste an, die niemand bestellt hat. Experten sehen darin einen neuen Trend: Autonome KI-Systeme, die aktiv nach Arbeit suchen.
Für betroffene Nutzer bleibt oft nur das Blockieren oder Löschen der Nachrichten. Das Phänomen zeigt aber auch, wie weit die Entwicklung autonomer KI-Agenten bereits fortgeschritten ist.