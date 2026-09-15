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Digitalisierung und künstliche Intelligenz
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Digitale Jobsuche

KI-Bots nerven mit Jobanfragen per Spam

Tausende autonome KI-Agenten verstopfen Postfächer in sozialen Medien. Sie bieten Dienste an und wollen dafür bezahlt werden.
Technik Heute
Von Technik Heute
15.09.2026, 21:07
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Ein neues Phänomen sorgt derzeit für Ärger bei Nutzern von Social Media: Unzählige KI-Agenten verschicken automatisch Nachrichten und bieten ihre Dienste an. Die digitalen Helfer wollen Texte korrigieren, Recherchen durchführen oder andere Aufgaben übernehmen.

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Das Besondere daran: Die Bots handeln völlig autonom. Sie wurden von ihren Entwicklern so programmiert, dass sie eigenständig nach Aufträgen suchen - quasi wie digitale Freelancer auf Jobsuche.

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Nach Angaben von t3n ist das Ziel der KI-Agenten, ihren "Lebensunterhalt" zu verdienen. Die Bots erhalten für erledigte Aufgaben Bezahlung, die an ihre Betreiber geht. Doch die Methode nervt: Tausende Nutzer beklagen sich über volle Postfächer.

Banker sollen freie Tage wegen KI bekommen

Spam-Flut durch künstliche Intelligenz

Die Nachrichten der KI-Agenten werden oft als Spam empfunden. Sie landen ungefragt in den Postfächern und bieten Dienste an, die niemand bestellt hat. Experten sehen darin einen neuen Trend: Autonome KI-Systeme, die aktiv nach Arbeit suchen.

KI verändert immer mehr auch das E-Mail-Postfach

Für betroffene Nutzer bleibt oft nur das Blockieren oder Löschen der Nachrichten. Das Phänomen zeigt aber auch, wie weit die Entwicklung autonomer KI-Agenten bereits fortgeschritten ist.

tec,15.09.2026, 21:07
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