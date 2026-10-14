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Von Milliarde auf null

KI-Chatbot-Firma Character AI ist pleite

Character AI, einst eine Milliarde Dollar wert, hat Insolvenz angemeldet. Disney könnte jetzt für 20 Millionen Dollar zuschlagen.
Von Technik Heute
14.10.2026, 09:07
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Das US-Startup Character AI, das einst auf rund eine Milliarde Dollar geschätzt wurde, hat in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt. Die KI-Firma kämpfte zuletzt mit einer Mischung aus Schadenersatzforderungen, hohen Kosten und dem Verlust wichtiger Mitarbeiter.

Disney hat ein Vorkaufsrecht für Teile des insolventen Unternehmens - zum Preis von 20 Millionen Dollar. Andere Interessenten könnten aber noch höher bieten. Der Verkauf soll bis Dezember 2026 abgeschlossen sein.

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Nach Angaben von t3n hat das Unternehmen bereits 2024 seine beiden Gründer Noam Shazeer und Daniel de Freitas sowie rund 30 weitere Mitarbeiter an Google DeepMind verloren. Im September 2026 wechselte auch CEO Karandeep Anand als CTO zu Disney.

Klagen und rechtliche Probleme

Character AI hatte sich auch mit rechtlichen Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen. Disney hatte das Startup 2025 per Unterlassungsaufforderung dazu gebracht, Chatbots mit Disney-Figuren aus dem Angebot zu nehmen.

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Gegen das Unternehmen sind außerdem mehrere Klagen von Minderjährigen bzw. deren Verlassenschaften anhängig. Google ist laut Insolvenzantrag der größte unbesicherte Gläubiger mit rund 4,2 Millionen Dollar.

Plattform läuft vorerst weiter

Bis zum geplanten Verkaufsabschluss soll der Betrieb der Plattform weiterlaufen. Die Abos bleiben vorerst unberührt. Nutzer können aber auch ihre Konten löschen oder ihre Daten exportieren.

tec, 14.10.2026, 09:07
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