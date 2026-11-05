Startseite Life Technik
Digitales Gehirn mit Schaltkreisen für künstliche Intelligenz
Digitales Gehirn mit Schaltkreisen für künstliche Intelligenz
pixabay.com
Warnung vor Kontrollverlust

KI entwickelt sich bald selbst, warnt Anthropic

Der ChatGPT-Konkurrent Anthropic warnt: Seine KI Claude könnte schon bald ihre Nachfolger ganz ohne menschliche Hilfe entwickeln.
Von Technik Heute
05.11.2026, 13:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Das US-Unternehmen Anthropic hält es für möglich, dass Künstliche Intelligenz die Entwicklung neuer KI-Modelle schon bald stark beschleunigt. Im Extremfall könnte eine KI ihre Nachfolger ganz ohne menschliche Hilfe entwickeln. Fachleute nennen das "rekursive Selbstverbesserung".

Der KI-Assistent Claude hilft bereits heute beim Bau neuer Claude-Modelle, etwa beim Schreiben von Code oder bei Tests. Stärkere Modelle könnten diesen Anteil weiter ausbauen. Je mehr Claude an der eigenen Entwicklung mitarbeitet, desto schwerer lässt sich jeder Schritt nachvollziehen und kontrollieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Laut heise online räumt Anthropic in seinem Börsenprospekt ein, große Sprünge in der Vergangenheit erst im Nachhinein bemerkt zu haben. Die Fähigkeiten neuer Modelle könnten schneller wachsen als entsprechende Sicherheitsmaßnahmen entwickelt werden.

Auch interessant

KI-Forscher warnt: "Wir könnten alle sterben"
Angst vor eigener KI – OpenAI macht Rückzieher
So verraten sich KI-Texte: Die neuen Phrasen

Warnung kurz vor dem Börsengang

Die Warnung dient allerdings auch dem Marketing. Das Unternehmen steht kurz vor dem Börsengang, und je gefährlicher eine Technik klingt, desto wichtiger wirkt sie. Anthropic hat damit ein klares Interesse, seine KI als besonders mächtig darzustellen.

Seit Jahresbeginn hat Anthropic Verluste von 104 Milliarden US-Dollar angehäuft. Der Großteil stammt aus Bilanzanpassungen. Im laufenden Geschäft verlor das Unternehmen 567 Millionen US-Dollar. Zugleich stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 von 2,5 auf 33,2 Milliarden US-Dollar.

tec, 05.11.2026, 13:07
Mehr zum Thema
Anthropic Künstliche Intelligenz ChatGPT Warnung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote