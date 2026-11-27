Europas wertvollster Softwarekonzern SAP arbeitet offenbar an Plänen, mindestens 10.000 Mitarbeiter abzubauen. Das wäre fast ein Zehntel der gesamten Belegschaft von derzeit rund 111.000 Beschäftigten weltweit.
Der Grund für die massiven Einschnitte ist die sogenannte "KI-zuerst"-Strategie des Unternehmens. Künstliche Intelligenz soll künftig viele Aufgaben übernehmen, die bisher von Menschen erledigt wurden.
Wie heise.de berichtet, haben alle SAP-Abteilungen den Auftrag erhalten, auszuweisen, wo sie Stellen streichen können. Das Management wolle grundlegend ändern, wie SAP Software programmiert und verkauft.
Besonders betroffen von dem Stellenabbau sollen die Bereiche Programmierung, Produktbetreuung und Vertrieb sein. SAP hat die Berichte auf Anfrage nicht in Abrede gestellt und sprach von "kontinuierlichen Prüfungen der Organisation".
Für deutsche Mitarbeiter gibt es allerdings noch einen kleinen Hoffnungsschimmer: Eine Betriebsvereinbarung zur Beschäftigungssicherung läuft erst Ende des Jahres aus. Danach könnten aber auch hierzulande Kündigungen folgen.