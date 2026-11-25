i Historische Handschrift auf altem Papier pixabay.com Historische Sensation KI löst 200 Jahre altes Rätsel in 22 Minuten Ein Historiker ließ eine KI nach dem Autor eines mysteriösen Skizzenbuchs von 1808 suchen - das Ergebnis kam schneller als gedacht. Von Technik Heute 25.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer hat vor über 200 Jahren dieses Skizzenbuch gezeichnet? Diese Frage beschäftigte Forscher jahrelang. Das historische Dokument zeigt eine Reise von Montreal nach Fort William in Nordamerika und zurück. Doch der Künstler blieb unbekannt - bis jetzt.

Der Historiker Andrew Humphries setzte auf einen ungewöhnlichen Helfer: die künstliche Intelligenz GPT-6.2 Astra. Er gab dem KI-Modell die Aufgabe, den mysteriösen Zeichner zu identifizieren. Das Ergebnis kam nach nur 22 Minuten.

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Wie heise.de meldet, identifizierte die KI einen französischen Aristokraten namens Chabot als Urheber. Dieser war nach den Wirren der Französischen Revolution nach Kanada geflohen. Seine Aufzeichnungen landeten im Familienarchiv der Nachkommen des Marquis de Lafayette, weil seine Tochter dessen Enkel geheiratet hatte.

KI fand versteckte Verbindungen

Besonders beeindruckend: Die KI entdeckte den Fund über eine Fußzeile in einer Doktorarbeit aus dem Jahr 2014 - ein Ort, an dem ein menschlicher Historiker normalerweise nicht suchen würde. Sie durchforstete auch das Tagebuch eines Pelzhändlers, der seine sozialen Kontakte akribisch dokumentiert hatte.

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Laut Humphries wäre es für einen Menschen extrem unwahrscheinlich gewesen, den Autor auf diesem Weg zu finden - selbst wenn er die Identifizierung zur Lebensaufgabe gemacht hätte. Das Tagebuch des Aristokraten enthält unter dem 18. Juni 1808 sogar den Eintrag: "Ich habe eine Skizze angefertigt." Die Beschreibung passt genau zu einem Bild aus dem Skizzenbuch.