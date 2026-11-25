Wer hat vor über 200 Jahren dieses Skizzenbuch gezeichnet? Diese Frage beschäftigte Forscher jahrelang. Das historische Dokument zeigt eine Reise von Montreal nach Fort William in Nordamerika und zurück. Doch der Künstler blieb unbekannt - bis jetzt.
Der Historiker Andrew Humphries setzte auf einen ungewöhnlichen Helfer: die künstliche Intelligenz GPT-6.2 Astra. Er gab dem KI-Modell die Aufgabe, den mysteriösen Zeichner zu identifizieren. Das Ergebnis kam nach nur 22 Minuten.
Wie heise.de meldet, identifizierte die KI einen französischen Aristokraten namens Chabot als Urheber. Dieser war nach den Wirren der Französischen Revolution nach Kanada geflohen. Seine Aufzeichnungen landeten im Familienarchiv der Nachkommen des Marquis de Lafayette, weil seine Tochter dessen Enkel geheiratet hatte.
Besonders beeindruckend: Die KI entdeckte den Fund über eine Fußzeile in einer Doktorarbeit aus dem Jahr 2014 - ein Ort, an dem ein menschlicher Historiker normalerweise nicht suchen würde. Sie durchforstete auch das Tagebuch eines Pelzhändlers, der seine sozialen Kontakte akribisch dokumentiert hatte.
Laut Humphries wäre es für einen Menschen extrem unwahrscheinlich gewesen, den Autor auf diesem Weg zu finden - selbst wenn er die Identifizierung zur Lebensaufgabe gemacht hätte. Das Tagebuch des Aristokraten enthält unter dem 18. Juni 1808 sogar den Eintrag: "Ich habe eine Skizze angefertigt." Die Beschreibung passt genau zu einem Bild aus dem Skizzenbuch.