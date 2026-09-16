Schockierender Zwischenfall in China: Ein humanoider Roboter hat ohne Vorwarnung nach einem Entwickler getreten.
Der Vorfall sorgt für Aufsehen und befeuert die aktuelle Diskussion über die Gefahren künstlicher Intelligenz.
Wie die "Bild" unter Berufung auf Reuters meldet, fällt der Angriff mitten in eine intensive Debatte über Risiken und das Entwicklungstempo bei KI-Systemen.
Experten weltweit warnen seit Längerem vor möglichen Gefahren durch autonome Systeme.
China gilt derzeit als führend bei der Entwicklung humanoider Roboter. Das Land produziert bereits Tausende dieser Maschinen, wobei viele davon noch in Forschung und Testprojekten im Einsatz sind.
Der aktuelle Vorfall dürfte die Rufe nach strengeren Sicherheitsstandards lauter werden lassen.