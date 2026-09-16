i Ein Ingenieur arbeitet inmitten der humanoiden Roboter „Tiangong Omni“ und „Tiangong Ultra“ im Forschungs- und Testbereich des Beijing Humanoid Robot Innovation Center – auch bekannt als X-Humanoid – in Peking, China, am 4. September 2026. REUTERS Maschine tritt plötzlich zu KI-Roboter kickt Fernsteuerung aus Hand von Entwickler Ein humanoider Roboter hat bei einer Vorführung plötzlich einen seiner Entwickler attackiert. Der Vorfall heizt die Debatte um KI-Risiken an. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierender Zwischenfall in China: Ein humanoider Roboter hat ohne Vorwarnung nach einem Entwickler getreten.

Der Vorfall sorgt für Aufsehen und befeuert die aktuelle Diskussion über die Gefahren künstlicher Intelligenz.

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Debatte über KI-Sicherheit

Wie die "Bild" unter Berufung auf Reuters meldet, fällt der Angriff mitten in eine intensive Debatte über Risiken und das Entwicklungstempo bei KI-Systemen.

Experten weltweit warnen seit Längerem vor möglichen Gefahren durch autonome Systeme.

China gilt derzeit als führend bei der Entwicklung humanoider Roboter. Das Land produziert bereits Tausende dieser Maschinen, wobei viele davon noch in Forschung und Testprojekten im Einsatz sind.

Der aktuelle Vorfall dürfte die Rufe nach strengeren Sicherheitsstandards lauter werden lassen.