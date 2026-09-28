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Humanoide Roboter im RoboCup-Wettbewerb
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Zukunft zum Greifen nah

KI-Roboter räumt selbstständig die Küche auf

US-Forscher haben Googles GPT Astra in einen humanoiden Roboter gepackt. Das Ergebnis: Die Maschine räumt eigenständig das Geschirr weg.
Technik Heute
Von Technik Heute
28.09.2026, 20:07
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Wer träumt nicht davon, dass jemand anderes den Haushalt erledigt? Forscher der Stanford University und des California Institute of Technology haben nun einen Roboter vorgestellt, der genau das kann.

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Das Team hat Googles KI-Modell GPT Astra in einen Unitree G1 integriert - einen kompakten humanoiden Roboter. Das Projekt trägt den Namen "HomeBody". Das Besondere: Die Maschine braucht keine speziellen Trainingsdaten für ihre Umgebung.

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Wie es bei heise online heißt, erkundet der Roboter zunächst eigenständig den Raum und baut sich ein räumliches Gedächtnis auf. Dann räumt er auf Befehl hin die Küche auf - legt den Kaffee auf die Kücheninsel und wirft leere Kartons in den Müll.

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Noch quälend langsam

Der Prozess läuft in drei Phasen ab: Zuerst erhält der Roboter eine Rollenbeschreibung wie "Du bist ein Küchenroboter". Dann scannt er die Umgebung mit Kamera- und Lidar-Sensoren. In der dritten Phase führt er die gewünschten Aufgaben aus.

Es gibt allerdings noch einen Haken: die Geschwindigkeit. Obwohl das Versuchsvideo stellenweise in 50-facher Geschwindigkeit läuft, geht der Aufräum-Prozess teilweise quälend langsam voran. Für den Alltag wäre das noch nichts.

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Wachstumsbranche KI-Robotik

Trotzdem zeigt der Versuch, dass KI-Modelle mittlerweile auch komplexe physische Aufgaben bewältigen können. Eine aktuelle Fraunhofer-Studie bestätigt: KI-Robotik ist eine Wachstumsbranche - etwa im Gesundheitswesen oder im Facility Management.

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Bis der Haushaltsroboter aber wirklich beim Abwasch hilft, wird es wohl noch etwas dauern. Immerhin: Die Richtung stimmt.

tec,28.09.2026, 20:07
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