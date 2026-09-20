i Künstliche Intelligenz und Roboter pixabay.com Gaming-Kontroverse KI-Shooter auf Steam sorgt für Empörung Das Studio Mages Inc. hat einen Shooter entwickelt, bei dem fast alles von KI stammt. Spieler reagieren mit heftiger Kritik. Von Technik Heute 20.09.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Spieleplattform Steam sorgt derzeit ein angekündigter Shooter namens Juggernaut für heftige Diskussionen. Das Besondere: Die Entwickler haben das Spiel größtenteils mit künstlicher Intelligenz erschaffen.

Laut dem Studio Mages Inc. stammt der komplette Source-Code von einer KI. Dasselbe gilt für die In-Game-Effekte. Bei der Grafik hat KI 60 Prozent der Arbeit übernommen, beim Sound immerhin 50 Prozent.

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Wie t3n meldet, schlagen Spieler auf Steam und in Foren kräftig zurück. Ein User schreibt: "Mathematisch gesehen habt ihr weniger als ein Viertel des Spiels selbst entwickelt." Viele sehen darin reine Sparmaßnahmen des Studios.

Studio kämpfte mit finanziellen Problemen

Mages Inc. wurde 2020 aufgekauft und stand im Dezember 2022 wegen Verlusten von 4,6 Millionen US-Dollar kurz vor der Insolvenz. Seither konnte das Studio mit seinen Spielen keine großen finanziellen Erfolge mehr feiern.

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Ob Juggernaut das Ruder herumreißen kann, bleibt fraglich. Der KI-Shooter hat noch keinen Release-Termin und keinen Preis. Allerdings haben die Entwickler bereits einen kostenpflichtigen DLC angekündigt, mit dem Spieler eigene Level erstellen können.