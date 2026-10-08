StartseiteLifeTechnik
Musik-Streaming auf dem Handy
Musik-Streaming auf dem Handy
pixabay.com
Streaming-Betrug

KI-Song-Betrüger schlug sogar Taylor Swift

Mit Tausenden Bots und KI-generierten Songs erschlich sich ein US-Musiker Millionen. Zeitweise hatte er mehr Streams als der Superstar.
Technik Heute
Von Technik Heute
08.10.2026, 17:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein dreister Betrugsfall erschüttert die Musikbranche: Ein Musiker aus den USA hat Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music um mehrere Millionen US-Dollar betrogen. Dafür nutzte er eine ausgeklügelte Methode.

Der Mann setzte auf KI-generierte Songs und bis zu 10.000 Bots, die seine Musik rund um die Uhr abspielten. Zusätzlich erstellte er Tausende Fake-Accounts, um die Streams künstlich in die Höhe zu treiben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Zeitweise erzielte der Betrüger sogar mehr Streams als der Superstar Taylor Swift, heißt es auf t3n.de. Die Tantiemen flossen reichlich - doch die Sache flog auf.

Auch interessant

So will Spotify KI-Musik kennzeichnen
Spotify greift durch: KI-Künstler fliegen raus
Apple-Nutzer aufgepasst! Große Phishing-Welle rollt an

18 Monate Gefängnis

Nun hat ein US-Gericht das Urteil gegen den Mann gesprochen: Er muss für 18 Monate ins Gefängnis. Es ist das erste Mal in den USA, dass jemand wegen Streaming-Betrugs eine Haftstrafe erhält.

Der Fall zeigt, wie anfällig Streaming-Dienste für Manipulation sind. Die Plattformen arbeiten bereits an besseren Systemen, um solche Betrügereien in Zukunft schneller zu erkennen.

tec,08.10.2026, 17:07
Mehr zum Thema
SpotifyStreamingBetrugApple
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote