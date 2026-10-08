KI-Song-Betrüger schlug sogar Taylor Swift

Ein dreister Betrugsfall erschüttert die Musikbranche: Ein Musiker aus den USA hat Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Music um mehrere Millionen US-Dollar betrogen. Dafür nutzte er eine ausgeklügelte Methode.
Der Mann setzte auf KI-generierte Songs und bis zu 10.000 Bots, die seine Musik rund um die Uhr abspielten. Zusätzlich erstellte er Tausende Fake-Accounts, um die Streams künstlich in die Höhe zu treiben.
Zeitweise erzielte der Betrüger sogar mehr Streams als der Superstar Taylor Swift, heißt es auf t3n.de. Die Tantiemen flossen reichlich - doch die Sache flog auf.
Nun hat ein US-Gericht das Urteil gegen den Mann gesprochen: Er muss für 18 Monate ins Gefängnis. Es ist das erste Mal in den USA, dass jemand wegen Streaming-Betrugs eine Haftstrafe erhält.
Der Fall zeigt, wie anfällig Streaming-Dienste für Manipulation sind. Die Plattformen arbeiten bereits an besseren Systemen, um solche Betrügereien in Zukunft schneller zu erkennen.