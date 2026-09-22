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Einfach telefonieren

KI übersetzt Telefonate live - ohne App

Vodafone testet eine KI, die Telefonate in Echtzeit übersetzt und störende Geräusche filtert. Das Beste: Man braucht keine App dafür.
Technik Heute
Von Technik Heute
22.09.2026, 15:07
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Telefonieren über Sprachbarrieren hinweg könnte bald deutlich einfacher werden. Vodafone hat gemeinsam mit dem Netzwerk-Ausrüster Ericsson eine neue Technologie getestet, die Telefongespräche in Echtzeit übersetzt - und das direkt im Mobilfunknetz.

6G kann durch Wände sehen und Herzschlag messen

In ersten Tests funktionierte die Live-Übersetzung zwischen fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Zusätzlich kann die KI auch lästige Hintergrundgeräusche herausfiltern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie heise online berichtet, ist das Besondere an der Technik: Nutzer brauchen weder ein spezielles Smartphone noch eine zusätzliche App. Alles läuft direkt über das Mobilfunknetz. Beim Datenschutz verspricht Vodafone: Die Übersetzung startet nur nach ausdrücklicher Aktivierung durch den Nutzer.

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So funktioniert die Technik

Vodafone nutzt dafür einen eigenen Server und eine KI-Plattform, die über Schnittstellen mit der Netzwerk-Technologie von Ericsson verbunden sind. Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Initiative "Core Network of the Future".

Auch die Konkurrenz arbeitet daran

Die Deutsche Telekom zeigte bereits im März auf dem Mobile World Congress einen ähnlichen KI-Assistenten namens "Magenta AI Call Assistant". Wann solche Funktionen für normale Kunden verfügbar sein werden, ist bei beiden Unternehmen aber noch unklar.

KI-Agent mit Kreditkarte verprasst Hunderte Euro

Vodafone-Technikchef Fabrizio Rocchio sieht jedenfalls großes Potenzial: Ein "Sorry, hier ist es gerade sehr laut, ich melde mich später nochmal" könnte damit bald Geschichte sein.

tec,22.09.2026, 15:07
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