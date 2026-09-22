i Handy und Kommunikation pixabay.com Einfach telefonieren KI übersetzt Telefonate live - ohne App Vodafone testet eine KI, die Telefonate in Echtzeit übersetzt und störende Geräusche filtert. Das Beste: Man braucht keine App dafür. Von Technik Heute 22.09.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Telefonieren über Sprachbarrieren hinweg könnte bald deutlich einfacher werden. Vodafone hat gemeinsam mit dem Netzwerk-Ausrüster Ericsson eine neue Technologie getestet, die Telefongespräche in Echtzeit übersetzt - und das direkt im Mobilfunknetz.

In ersten Tests funktionierte die Live-Übersetzung zwischen fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Zusätzlich kann die KI auch lästige Hintergrundgeräusche herausfiltern.

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Wie heise online berichtet, ist das Besondere an der Technik: Nutzer brauchen weder ein spezielles Smartphone noch eine zusätzliche App. Alles läuft direkt über das Mobilfunknetz. Beim Datenschutz verspricht Vodafone: Die Übersetzung startet nur nach ausdrücklicher Aktivierung durch den Nutzer.

So funktioniert die Technik

Vodafone nutzt dafür einen eigenen Server und eine KI-Plattform, die über Schnittstellen mit der Netzwerk-Technologie von Ericsson verbunden sind. Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Initiative "Core Network of the Future".

Auch die Konkurrenz arbeitet daran

Die Deutsche Telekom zeigte bereits im März auf dem Mobile World Congress einen ähnlichen KI-Assistenten namens "Magenta AI Call Assistant". Wann solche Funktionen für normale Kunden verfügbar sein werden, ist bei beiden Unternehmen aber noch unklar.

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Vodafone-Technikchef Fabrizio Rocchio sieht jedenfalls großes Potenzial: Ein "Sorry, hier ist es gerade sehr laut, ich melde mich später nochmal" könnte damit bald Geschichte sein.