KI übersetzt Telefonate live - ohne App

Telefonieren über Sprachbarrieren hinweg könnte bald deutlich einfacher werden. Vodafone hat gemeinsam mit dem Netzwerk-Ausrüster Ericsson eine neue Technologie getestet, die Telefongespräche in Echtzeit übersetzt - und das direkt im Mobilfunknetz.
In ersten Tests funktionierte die Live-Übersetzung zwischen fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Zusätzlich kann die KI auch lästige Hintergrundgeräusche herausfiltern.
Wie heise online berichtet, ist das Besondere an der Technik: Nutzer brauchen weder ein spezielles Smartphone noch eine zusätzliche App. Alles läuft direkt über das Mobilfunknetz. Beim Datenschutz verspricht Vodafone: Die Übersetzung startet nur nach ausdrücklicher Aktivierung durch den Nutzer.
Vodafone nutzt dafür einen eigenen Server und eine KI-Plattform, die über Schnittstellen mit der Netzwerk-Technologie von Ericsson verbunden sind. Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Initiative "Core Network of the Future".
Die Deutsche Telekom zeigte bereits im März auf dem Mobile World Congress einen ähnlichen KI-Assistenten namens "Magenta AI Call Assistant". Wann solche Funktionen für normale Kunden verfügbar sein werden, ist bei beiden Unternehmen aber noch unklar.
Vodafone-Technikchef Fabrizio Rocchio sieht jedenfalls großes Potenzial: Ein "Sorry, hier ist es gerade sehr laut, ich melde mich später nochmal" könnte damit bald Geschichte sein.