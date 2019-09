Kim Kardashian verschob Geburt – für Maniküre

Man könnte glauben, es sei eine böse Nachrede, aber Kim Kardashian hat die Geschichte über die Geburt ihres ersten Kindes selbst erzählt.

Wer schön sein will muss leiden? Bei Kim Kardashian ist Schönheitspflege offenbar so wichtig, dass sie bereit ist, dafür zu sterben und ihr Ungeborenes gleich mitzunehmen.Die Geburt ihrer ersten Tochter North liegt zwar schon sechs Jahre zurück, aber erst jetzt verriet Kim in einem Podcast ihres Freundes Jonathan Cheban , wie der Tag damals ablief.Am 15. Juni 2013, dem Tag, an dem North geboren wurde, war Kim bei McDonald's, ließ sich die Bikini-Zone waxen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit Paparazzi. Am Steuer saß damals Cheban.Während sie versuchten, die Fotografen abzuhängen, läutete Kims Handy, am Telefon war die Klinik. Bei Kim war Präeklampsie (alter Name: Schwangerschaftsvergiftung) festgestellt worden. Die Symptome sind Bluthochdruck, Eiweiß im Urin und geschwollene Füße und Hände. Das kann man auch auf den Fotos von damals erkennen:Wenig später kam ein weiterer Anruf, ihre Ärzte empfahlen Kim, die Geburt sofort einzuleiten. "Mein Nägel waren dunkel", erinnert sich Kim. "Und ich meinte nur 'Nein, nein, nein, ich bekomme ein Mädchen, ich brauche einen wirklich netten hellrosa Nagellack für die Geburt." Deshalb bettelte sie den Arzt um einen zweistündigen Aufschub an.Während sie sich die Nägel machen ließ, hatte wenigstens Kindsvater Kanye Zeit, in die Klinik zu kommen. Denn der war in die Schweiz geflogen, um sich auf der Art Basel Kunst anzuschauen. Kaum war er gelandet, erfuhr er, dass Kim kurz vor der Geburt stand und drehte schnurstracks um, um bei Norths Erscheinen dabeizusein.