i Kim Kardashian Kinder Instagram/kimkardashian Reality-Star im Interview Kim Kardashian hat 5 Nannys für ihre 4 Kinder Die Unternehmerin verrät, wie ihr Familienalltag wirklich funktioniert – und warum sie sich trotzdem oft allein fühlt. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 10:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie ist Mutter von vier Kindern, führt ein Milliarden-Unternehmen und dreht für ihre Reality-Serie. Für ihren Familienalltag setzt Kim Kardashian (45) auf viel Unterstützung.

Für ihre vier Kinder beschäftigt sie fünf Nannys. Die arbeiten im Schichtdienst – so ist rund um die Uhr eine Betreuerin für die Kinder da. Eine Nachtschicht bereitet bereits Schulsachen und Sportausrüstung für den nächsten Morgen vor, ab sechs Uhr übernehmen weitere Kräfte in Zwölf-Stunden-Schichten.

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Das verriet die 45-Jährige nun dem "Sunday Times Style Magazine". Die Unternehmerin koordiniert das straffe System selbst.

Trotzdem fühlt sich Kim oft allein

Obwohl sie fünf Nannys hat, fühlt sich Kim Kardashian bei der Erziehung oft auf sich allein gestellt. Seit der Trennung von Ex-Mann Kanye West (49) im Jahr 2021 sind die Kinder die meiste Zeit bei der Mama. Sie habe zwar ein "großartiges Unterstützungssystem", trotzdem habe sie oft das Gefühl, ihre Kinder allein großzuziehen.

Vieles läuft bei ihr aber wie in anderen Familien auch: Sie bringt ihre Kinder zur Schule, holt sie wieder ab und sitzt abends mit ihnen beim Essen. "Ich würde sagen, ich bin eine mittelstrenge Mutter", sagt Kardashian. Außerdem lese sie den Kindern jeden Abend Bücher vor.

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Vier Kinder mit Kanye West

Kim Kardashians vier Kinder heißen North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7). Alle stammen aus der Ehe mit Rapper Kanye West. Die beiden wurden 2012 ein Paar und heirateten zwei Jahre später. Nach fast sieben Ehejahren reichte Kim 2021 die Scheidung ein. Wenn ihre Kinder nachts nicht schlafen können, übernimmt sie persönlich.