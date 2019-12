Kim Kardashian schmeißt Kourtney aus ihrer Show

Weigert sich Kourtney, Privates preiszugeben, ist "Keeping Up With The Kardashians" für sie Geschichte. Grund für den Streit: Ein Knutschfleck.

Ein Knutschfleck mit Folgen

Kourtney fliegt aus Kims Sendung

Kim Kardashian (39) reicht's: "Unsere Aufgabe ist es, vieles von uns offen und ehrlich preiszugeben. Es scheint, als ob Kourtney in den letzten Jahren nicht bereit war, vor der Kamera offen über ihr Privatleben zu sein", meckert sie in ihrer Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians".Auslöser für die Diskussion ist ein verdächtiger Knutschfleck, den Kim und Khloé Kardashian (35) in der aktuellen Episode an Kourtney (40) entdeckten. Die älteste Kardashian-Schwester weigerte sich, zu verraten, wer an ihrem Hals geknabbert hat.Vermutlich stammt der Liebesbiss von Younes Bendjima. Laut "TMZ" soll Kourtney zurück in die Arme ihres On-/Off-Partners gefunden haben. Ihren Schwestern hat sie vom Aufflammen ihrer Liebe nichts verraten. In einem Solo-Statement der Show erklärt Kourtney: "Meine Schwestern sind zu neugierig. Ich versuche, bestimmte Dinge privat zu halten." Sie vermutet, dass die übertriebene mediale Aufmerksamkeit ihre Beziehung zu Kindsvater Scott Disick scheitern ließ.Auch Khloé sieht rot:"Kim und ich reißen uns den Arsch auf, Kourtney gibt uns nichts." Das finale Urteil spricht daraufhin Kim: "Wenn sie nicht dabei sein will, wenn sie sich nicht blicken lässt, dann ist sie raus.""Keeping Up With The Kardshians" liegt für Kourtney somit vorerst auf Eis. In der nächsten Zeit möchte sie sich mehr um ihre Kinder Mason (9), Reign (4) und Penelope (7) kümmern, verrät sie im "Entertainment Tonight"-Interview.