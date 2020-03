Hier kämpft sich Kim in ihr Ganzkörper-Kondom

Wer schön sein will muss leiden? In Kim Kardashians Fall stimmt das wie nie zuvor. Und: Wer schön sein will stinkt auch!

Diese Fashion-Story aus dem Hause Kardashian könnte man mit einem Warnhinweis versehen: Bitte nicht zuhause nachmachen. Oder wenn schon zuhause, dann macht es bitte mit mehr Hirn als Kim in unserem Video.Sie und ihre Schwester stolzierten während der Fashion Week in Paris ganz in Latex durch die Stadt. Ihre Outfits hatte man zwei Tage vorher noch auf dem Laufsteg von Balmain gesehen. Wie die beiden selbsternannten Fashionistas so schnell zu den neuesten Fummeln kamen? Vitamin B natürlich. Denn Balmain-Designer Olivier Rousteing hängt auch gern privat mit Kanye und Kim ab. Am Tag von Kims Latex-Debut war er zum Beispiel mit Kim in Kanyes Sonntagsgottesdienst.Kim trug an diesem Tag übrigens nicht nur das eine Latex-Ding, sondern gleich drei.Und auch drei Leute waren nötig, sie in das sauteure Ganzkörperkondom zu bekommen. Ohne Fluchen und Fummeln (siehe Video und Fotoshow oben) ging da gar nichts.Und wer sich jetzt fragt, wieviel der "Spaß" kostet, sollte sich niedersetzen und an der Sesselkante festhalten:Bis zu 28.750 Dollar - pro OutfitDer Blazer allein ist mit 17.095 Dollar beziffert, wie "pagesix" herausfand. Dazu gibt's den Stehkragen-Bodysuit um 6.150 Dollar, unter dem man schwitzt und stinkt. Kombiniert dazu die Leggings um 2.750 DollarAndere Teile der Kollektion, die Kim ebenfalls trug, sollen sogar noch teurer sein.