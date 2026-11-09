i Kim Kardashian REUTERS/Mario Anzuoni "Esse die ganze Zeit" Von wegen Diät! Kim Kardashian nascht am Set alles weg Reality-Star Kim Kardashian kann beim Dreh ihrer Serie nicht widerstehen – sie nascht das gesamte Requisiten-Essen weg. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kim Kardashian (46) hat ein ungewöhnliches Geständnis abgelegt. Die Reality-Darstellerin kann am Set ihrer Anwaltsserie "All's Fair" offenbar nicht die Finger vom Essen lassen.

In einer Talkshow verriet die vierfache Mutter eine überraschende Angewohnheit: "Es ist echtes Essen, und ich esse die ganze Zeit davon. Wenn nach einer Szene Schluss gerufen wird, gehe ich vorbei und frage: 'Kann ich einen Teller von diesem Kuchen mitnehmen?'"

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Wie Promiflash schreibt, sind ihre Kolleginnen da wesentlich vorsichtiger. Naomi Watts (58) und andere Darstellerinnen achten wegen der sogenannten Anschlusskontinuität genau darauf, was sie vor der Kamera essen. Wird eine Szene mehrfach gedreht, müssen sie bei jeder Wiederholung dieselben Bissen essen.

Kim liebt es trotzdem

Bei vielen Durchläufen kann das schnell zu viel werden. Doch Kim lässt sich davon nicht abschrecken: "Am Ende denke ich: 'Worauf habe ich mich da eingelassen?' Aber ich liebe es."

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Neben Kim spielen auch Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson, Glenn Close und Naomi Watts in der Hulu-Produktion mit. Die Freundschaft zwischen den Co-Stars ist während der Dreharbeiten entstanden.