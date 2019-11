Kim Kardashian und Kanye West werden jetzt Bauern

Um 4 Uhr auf, rein in Gummistiefel und Latzhose und ernten? Fraglich ob Kim und Kanye wissen, was sie tun, jetzt, wo sie unter die Bauern gehen.

Kim mit einer Mistgabel und Arbeitskluft, Kanye mit Strohhut und Traktor? Die Insta-Queen und ihr Musik-Göttergatte, der gerade Gott gefunden hat, wollen sich ihren biologisch einwandfreien Garten Eden im Hinterhof anlegen.Kim und Kanye besitzen ein riesiges Anwesen in den Hidden Hills am Rand von Los Angeles. Der Gebäudekomplex und das herumliegende Land wird auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Das war ihnen noch nicht genug, deshalb haben die beiden weiteres Land um 3 weitere Millionen gekauft, wie " TMZ " vermeldet.Auf den 3,2 Hektar wollen Kim und Kanye für ihre Kinder einen Biogarten und einen Zitrushain anlegen. Das gesunde Obst und Gemüse ist für den Kardashian-Mittagstisch gedacht.Allerdings wäre Kim nicht Kim, wenn sie nicht einen Teil des neuen Grundes auch für ein Spa reservieren würde.Dass Kim sich wirklich beim Umgraben die Nägel ruiniert, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin haben auch Fiona Swarovski und Karl-Heinz Grasser einst einen Bauernhof in Kitzbühel kaufen wollen, hätten das aber nur gedurft, wenn sie wirklich Mistgabel und Melkkübel schwingen. Erst 2017 schlug Fiona dann wirklich zu. Möglich wurde es, weil der Verwendungszweck des Anwesens geändert wurde. In den USA freilich sind die Regeln nicht so streng. Kim braucht also nur Geld hinblättern und alles ist in Butter.