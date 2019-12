Kim Kardashian verklagt ihren Beauty-Doc

Die schwerreiche Unternehmerin Kim Kardashian ist stinksauer! Ihr ehemaliger Arzt machte mit ihrem Foto Werbung für seine Praxis.

Vor vielen Jahren unterzog sich Kim Kardashian dem sogenannten "Vampire Facial", einer Behandlung, bei der Falten im Gesicht reduziert werden sollen. Nur statt Botox wird hier das eigene angereicherte Blut in die Gesichtshaut injiziert.Obwohl die Reality-TV-Darstellerin damals sogar stolz ein Foto von ihrem blutverschmierten Gesicht auf Instagram teilte, war sie mit der Verjüngungskur unzufrieden. "Kurz vor der Behandlung habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Mir wurden später Cremes und Schmerzmittel empfohlen – die durfte ich aber dann wegen des Facials nicht nehmen", klagte die Reality-TV-Darstellerin damals gegenüber "Hollywood Reporter".Dass Dr. Charles Runels trotzdem noch immer Werbung für seine "Vampir Facials"mit IHREM Instagram-Foto macht, findet Kim nicht in Ordnung. Wie "The Blast" berichtet, hat sie Klage gegen ihn eingereicht."Er selbst nennt sich 'Orgasmus-Doktor' und 'Calvin Klein der Medizin'. Die meiste Zeit verbringt er damit, hartnäckig Werbung für seine Behandlungen zu machen", beschreibt ihn das TV-Sternchen.Kim wolle jedoch kein Teil davon sein, erklärt sie. In diesem Jahr sollen sich zwei Personen in Mexiko bei Vampire Facials mit HIV infiziert haben. Direkt unter einem Posting, in dem Dr. Runels darauf aufmerksam macht, dass er damit nichts zu tun habe, teilte er das Foto von Kims blutverschmiertem Gesicht.Die 39-Jährige fand das nicht so prickelnd und forderte den Arzt auf, den Beitrag zu löschen. Doch Dr. Runels weigerte sich. Stattdessen forderte er Kim auf, ihm etwas für sein Posting zu zahlen.