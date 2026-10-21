i Kim Kardashian (46) geht zu Halloween als Tochter North Instagram Halloween-Look Irre Verwandlung! Kim Kardashian wird zu Tochter North Kim Kardashian schlüpft an Halloween in den Look ihrer 13-jährigen Tochter North West - mit blauen Haaren und falschen Piercings. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 12:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit leuchtend blauen Haaren, auffälligem Schmuck, langen verzierten Nägeln und falschen Piercings ahmt die 46-jährige Reality-Ikone gekonnt den Look ihrer ältesten Tochter nach. North West hat sich ihren ausgefallenen Style von der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku abgeschaut.

Schwester Khloé Kardashian war vom Ergebnis sichtlich begeistert und kommentierte das Foto der Verwandlung mit einem begeisterten "Twins!!!!!!"

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Wie Bild.de berichtet, hat es für Kim mittlerweile Tradition, an Halloween in fremde Rollen zu schlüpfen. Besonders gern kopiert sie dabei Looks anderer berühmter Frauen. In den Vorjahren ging sie bereits als Musik-Ikonen wie Madonna, Cher und Aaliyah.

North West inspiriert vom virtuellen Popstar

Inspiration für ihren ausgefallenen Style holte sich North West bei der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku. Über sie sagt North sogar: "Das ist wirklich meine Zwillingsschwester."

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Im Vorjahr setzten Mutter und Tochter auf ein gemeinsames Kostüm: Zusammen wurden sie zu den Figuren aus der US-Kultkomödie "Clueless" aus dem Jahr 1995. Kim ging als Cher Horowitz, während North deren beste Freundin Dionne verkörperte.