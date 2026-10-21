Startseite Unterhaltung Stars
Kim Kardashian (46) geht zu Halloween als Tochter North
Kim Kardashian (46) geht zu Halloween als Tochter North
Instagram
Halloween-Look

Irre Verwandlung! Kim Kardashian wird zu Tochter North

Kim Kardashian schlüpft an Halloween in den Look ihrer 13-jährigen Tochter North West - mit blauen Haaren und falschen Piercings.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 12:01
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit leuchtend blauen Haaren, auffälligem Schmuck, langen verzierten Nägeln und falschen Piercings ahmt die 46-jährige Reality-Ikone gekonnt den Look ihrer ältesten Tochter nach. North West hat sich ihren ausgefallenen Style von der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku abgeschaut.

Schwester Khloé Kardashian war vom Ergebnis sichtlich begeistert und kommentierte das Foto der Verwandlung mit einem begeisterten "Twins!!!!!!"

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie Bild.de berichtet, hat es für Kim mittlerweile Tradition, an Halloween in fremde Rollen zu schlüpfen. Besonders gern kopiert sie dabei Looks anderer berühmter Frauen. In den Vorjahren ging sie bereits als Musik-Ikonen wie Madonna, Cher und Aaliyah.

Auch interessant

Kardashian-Tochter will ein Rehkitz zu Weihnachten
KI-Fail in "The Kardashians" sorgt für Wirbel
Kim Kardashian hat 5 Nannys für ihre 4 Kinder

North West inspiriert vom virtuellen Popstar

Inspiration für ihren ausgefallenen Style holte sich North West bei der virtuellen japanischen Pop-Ikone Hatsune Miku. Über sie sagt North sogar: "Das ist wirklich meine Zwillingsschwester."

Im Vorjahr setzten Mutter und Tochter auf ein gemeinsames Kostüm: Zusammen wurden sie zu den Figuren aus der US-Kultkomödie "Clueless" aus dem Jahr 1995. Kim ging als Cher Horowitz, während North deren beste Freundin Dionne verkörperte.

red, 21.10.2026, 12:01
Mehr zum Thema
Kim Kardashian North West Khloe Kardashian Halloween
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote