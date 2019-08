Kim Kardashian wächst auf Insta ein sechster Zeh

Der linke Fuß des Reality-TV-Stars zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich wie nie zuvor – und riecht verdächtig nach Photoshop-Fail.

In puncto Bildbearbeitung hat Kim Kardashian nicht gerade den berühmten sechsten Sinn. Ein Manko, das sich jetzt in einem sechsten Zeh manifestiert. Oder Pedifestiert? Jedenfalls ist plötzlich mehr an Kims Fuß dran als bisher.Eigentlich wollte die 38-Jährige ja nur die Werbetrommel für ihr Parfüm rühren. Unterstützt wurde sie dabei von Kylie Jenner (22). Die Flakons sind auf dem Insta-Bild zwar kaum zu sehen, dafür aber die sockenfreien Füße der Halbschwestern.Einigen scharfsichtigen Fans entging dabei nicht, dass ein zusätzlicher, sechster Zeh in Kims linkem Stöckelschuh steckt. Der augenscheinliche Photoshop-Fail wurde in den Sozialen Medien zum Running Gag. Unter anderem scherzte Klatsch-Blogger Perez Hilton: "Dieser sechste Zeh ist ikonisch."(lfd)