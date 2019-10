Ärztin warnt vor Kim-Kardashians Waist-Trainer

Kim Kardashians SKIMS Waist Trainer sind von XXS bis XXXXL ausverkauft. Dabei sind sie alles andere als gut für die Gesundheit, warnt eine Ärztin.

"Eine Menge an gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen"

Angeknackste Rippen, eingeklemmte Nerven

Kim Kardashian ist ein Fan von Corsagen, Koresetten und formender Unterwäsche. Sie trägt sie gerne und oft extreme Modelle (siehe z.B. das Modell auf der Met-Gala oben in der Fotoshow). Zur Zeit verdient sich Kim mit ihrer eigenen Shape-Wear-Kollektion SKIMS eine goldene Nase.Um 68 Dollar gibt's einen bereits ausverkauften Taillen-Trainer, der eine schlankere Taille macht. Kim empfiehlt ihn als Geschenk für Post-Baby-Freundinnen und natürlich für den eigenen Gebrauch."Sie suggerieren eine schnelle und einfache Lösung, aber Taillen-Trainer verbrennen kein Fett und helfen auch nicht, es zu verlieren und sie haben eine Menge an gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen", warnt Dr. Dena Barsoum in " pagesix "."Es gibt einen Grund, warum unsere Körper die Form haben, die sie haben. Taillen-Trainer pressen alles in der Bauchhöhle zusammen. Nicht nur die Muskeln und die Haut, sondern auch die Eingeweide, den Bauch, die Leber, das Rückgrat, die Nieren – und sie alle brachen Platz, um zu funktionieren."Beim Tragen, so die Ärztin, sind Verdauungsstörungen oder Sodbrennen noch die harmloseren Nebenwirkungen. Das Pseudo-Korsett könnte selbst Rippen anknacksen oder Nerven einzwicken.Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass man trotz Taillen-Trainer sicher nicht ausschaue wie Kim Kardashian. Dafür fehle immer noch der persönliche Trainer mit dem man Tag und Nacht arbeitet, das Schmink-Team und die professionellen Fotografen, die dafür sorgen, dass sie Fotos perfekt werden.