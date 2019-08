Kim Kardashian: "Warum habe ich so viel Glück?"

Psalm West, das vierte Kind des Reality-TV-Stars, schläft die Nacht durch – Kim fühlt sich gesegnet.

"Mein kleiner Mann ist der süßeste aller Zeiten!", freute sich Kim Kardashian auf Instagram. "Er ist ganz ehrlich das beste Baby. Schläft die Nacht durch und [ist] bei weitem das ruhigste [meiner Kinder]. Warum habe ich so viel Glück?"Die bösen Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. Ob die Nanny ihr erzählt habe, dass Psalm nachts keinen Mucks von sich gibt, wollte etwa eine Userin wissen ("His nanny tell you that?")."Wachst du bei irgendeinem deiner Babys in der Nacht auf, oder die Nachtschwester?", fragt eine andere. "Reiche Leute haben es so einfach mit ihren Nannys und Nachtschwestern, wenn es um die Kindererziehung geht."Damit geben die beiden eine klare Antwort auf Kims Frage. Warum hat sie so viel Glück? Sie ist reich!(lfd)