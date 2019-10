Kinder können 10.000 Bäume im 22. Bezirk pflanzen

Am Samstag, den 19. Oktober können Kinder bei der beliebten herbstlichen Aufforstungsaktion in Donaustadt mehr als 10.000 Bäume einsetzen.

Bereits zum 35. Mal findet die Aufforstungsaktion "Wald der jungen Wiener" – ein Kooperationsprojekt vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien und wienXtra statt. Umweltstadträtin Ulli Sima und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky laden dazu Familien zum Herbstfest in den 22. Bezirk ein. Mehr als 10.000 Bäume und Sträucher können die Besucher mit Unterstützung der Förster der Stadt Wien einsetzen. Bei den zahlreichen Spiel-, Bastel- und Naturstationen erfahren Kinder Wissenswertes über den Naturraum Wald."Die Wiener Wälder erfreuen sich größter Beliebtheit bei Alt und Jung, sie verbessern die Lebensqualität der Menschen, sorgen für ein gesundes Stadtklima und sind Lebensraum für Wildtiere, Amphibien und Insekten. Dank der großen Aufforstungsaktion wachsen die Wiener Waldgebiete jedes Jahr um bis zu 20.000 Quadratmeter und mit ihnen wächst die Lebensqualität in unserer wachsenden Stadt", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. Auch Stadtrat Jürgen Czernohorszky ist von der Aktion begeistert: "Der Wald der jungen Wiener ist für viele Menschen in Wien ein Fixtermin im Herbst. Selbst Bäume und Sträucher zu pflanzen und gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln, macht Groß und Klein Spaß."Heuer aktiv beim "Wald der jungen Wiener" dabei ist der SK Rapid. Der Verein ruft seine jüngsten Anhänger, die "Greenies" auf, dort gemeinsam bis zu 1899 Jungbäume zu pflanzen. 1899 ist das Gründungsjahr von SK Rapid. Alle, die am 19. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr mit Kappe, Jacke, Shirt, Schal o.ä. als Rapid-Fans erkennbar sind und zumindest einen Baum pflanzen, bekommen zwei Freikarten für das Heimspiel der Hütteldorfer gegen St. Pölten (Samstag, 2. November 2019, Anpfiff: 17:00 Uhr). Einige Rapid-Stars erfüllen gerne Foto- und Autogrammwünsche, zB ab 11:00 Uhr Rekordspieler und Ehrenkapitän Steffen Hofmann, ab 13:00 Uhr der japanische Teamstürmer Koya Kitagawa und Paul Gartler, sowie ab 15:00 Uhr Thorsten Schick. Die Grün-Weißen freuen sich unter dem Motto "Rapid leben" den "Wald der jungen Wiener" zu unterstützen!Die Highlights sind unter anderen: Filzen mit Schaf- & Alpakawolle, Kürbisse schnitzen, Spiele von der spielebox rund um das Thema Natur, Mülltrennspiel von der MA 48, Spiel- und Bastelstationen von der spielebox: Strohpyramide, Leinentaschen bemalen, einen eigenen Waldgeist basteln und Gastronomie mit Bio-Angeboten.Wald der jungen WienerInnenSa, 19.10.2019, 10-16 Uhr1220, zwischen Gernotgasse und Niklas-Eslarn-StraßeEintritt freiwienXtra ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, Kino, Infos, Bildung, Spiel oder Medien – wienXtra lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu gestalten. wienXtra arbeitet mit der Stadt Wien und ganz besonders mit der MA 13 eng zusammen. wienXtra.at