Kinder spielen wegen Corona jetzt auf Parkplatz

Die Spielplätze sind in Wien aufgrund des Coronavirus geschlossen. In Favoriten spielen die Kinder nun auf einem zubetonierten Parkplatz.

Polizist wendet sich an Jugendliche

In Zeiten der Corona-Krise sind in Wien zwar die Parkanlagen frei zugänglich, allerdings nur unter Einhaltung der Corona-Verordnungen. Dabei ist vor allem der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Dennoch sind in der Bundeshauptstadt die Spielplätze, Ballspielplätze und Skateanlagen geschlossen.Am Sonntagnachmittag spielten deshalb etliche Kinder auf dem zubetonierten Parkplatz eines Supermarktes in der Davidgasse (Favoriten). Mit Rollern, Skateboards und Fahrrädern genossen sie das strahlende Wetter. Der ein oder andere Erwachsene war auch dabei, um nach dem Rechten zu sehen.Manfred Kammerer ist als Chefinspektor und Jugend-Beauftragter in der Polizeiinspektion Maroltingergasse (Ottakring) bekannt. In Zeiten der Corona-Pandemie sind vor allem Teenager und Kinder Überträger der Krankheit, die für ältere und kranke Menschen lebensbedrohlich sein kann. In einer Videobotschaft wendet er sich an die Jugendlichen.