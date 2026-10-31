i Jose Pablo begeisterte seine Fans mit seinen Friseurküsten. Instagram/pablo_barbeeiro Tragödie in Brasilien Kinder-Star (14) auf offener Straße erschossen Der 14-jährige Jose Pablo hatte 1,1 Millionen Follower und wurde mit seinen Friseur-Videos berühmt. Nun wurde er in Brasilien ermordet. Von Heute Entertainment 31.10.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jose Pablo da Silva Macedo war erst 14 Jahre alt, doch bereits ein Star im Netz. Unter dem Namen "Barbeiro Mirim" (kleiner Barbier) begeisterte der brasilianische Teenager mehr als 1,1 Millionen Menschen auf Instagram mit seinen außergewöhnlichen Haarschnitten.

Jetzt herrscht tiefe Trauer: Der junge Influencer wurde am 28. Oktober 2026 gemeinsam mit einem 16-jährigen Freund auf offener Straße erschossen. Das Verbrechen ereignete sich in der Stadt Cachoeirinha im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die brasilianische Polizei ermittelt wegen Doppelmordes. Wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat und welches Motiv dahintersteckt, ist bislang völlig unklar.

Eine bewegende Lebensgeschichte

Die Geschichte des jungen Influencers hatte zuvor viele Menschen berührt. Nachdem seine Mutter an Krebs gestorben war, wollte Jose Pablo seine Familie finanziell unterstützen. Sein Vater hatte einst eine alte Haarschneidemaschine im Müll gefunden – damit begann der Junge, zunächst seinem eigenen Vater die Haare zu schneiden.

Später arbeitete er in der Garage seines Großvaters und entwickelte seine Fähigkeiten immer weiter. Um sich bessere Arbeitsgeräte leisten zu können, trug er frühmorgens auf einem Markt Einkaufstaschen. Schließlich eröffnete er sogar seinen eigenen Friseursalon und schnitt laut seinem Instagram-Profil mehr als 3.000 Kunden die Haare.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Zuletzt arbeitete er als Pizzabote

Sein Leben hatte sich zuletzt jedoch verändert: Der Teenager hatte seinen Friseursalon geschlossen und arbeitete als Pizzabote. Während Familie, Freunde und Fans um die beiden Jugendlichen trauern, versucht die Polizei weiterhin, die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären.