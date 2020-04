Kinderabteilung in Tulln nun uneingeschränkt offen

Mitarbeiter sind bereit: Die Kinderabteilung des Spitals in Tulln ist wieder uneingeschränkt offen.

Gute Nachrichten aus dem Spital Tulln: Die Bettenstation der Kinderabteilung des Universitätsklinikums Tulln ist ab sofort wieder uneingeschränkt geöffnet.

Unerfreuliche Nachrichten gab es Mitte März aus Tulln: Eine Ärztin des Tullner Landesklinikums - Abteilung Kinder - war mit Covid-19 infiziert, die Kinderabteilung musste daraufhin geschlossen werden."Es stimmt leider. Die Kinderabteilung und die Neonatologie des Tullner Spitals sind gesperrt. Die Gynäkologie ist ebenfalls zu", sagte damals Bernhard Jany, Sprecher der nö. Landeskliniken-Holding. Bernhard Jany bestätigte weiters eine positiv getestete Ärztin : "Somit mussten 70 Mitarbeiter, die Kontakt mit der Ärztin hatten, außer Dienst treten."Inzwischen besserte sich die Situation deutlich, die Geburtenstation konnte nur kurze Zeit später wieder ganz in Betrieb gehen.Und jetzt die nächste erfreuliche Nachricht: "Die Bettenstation der Kinderabteilung des Universitätsklinikums Tulln ist ab sofort wieder uneingeschränkt geöffnet", so Bernhard Jany gestern gegenüber. Die Neonatologie ist mit sechs Betten in Betrieb.