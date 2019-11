Kindergärten feiern 30 Jahre Kinderrechte

Am 20.11.1989 wurde das UNO-Übereinkommen über die Rechte des Kindes angenommen. Anlässlich dessen haben Wiener Kindergärten Projekte gestaltet

Die Kindergärten haben im Aktionsmonat der Stadt zahlreiche Projekte umgesetzt. So haben sich die Kinder des Kindergartens Gersthofer Straße in Form von Zeichnungen mit den einzelnen Kinderrechten auseinandergesetzt.Eine Frage war dabei auch, was Erwachsene zur Umsetzung dieser Rechte beitragen müssen. Von gesundem Essen, über eine Beziehung mit Mama und Papa bis hin zu Haus und Bett findet man in den Zeichnungen der Kinder viele Parallelen zu den bestehenden Kinderrechten.Weitere Projekte zu den Kinderrechten waren: selbstgestaltete Kalender für zu Hause, um auf diese Weise auch die Familien miteinzubeziehen, ein von den Kindern getexteter Wordrap, das Abhalten von Kinderkonferenzen in den Gruppen, das Gestalten von persönlichen Steckbriefen zur Stärkung der eigenen Identität, das Entwerfen eines "Wohlfühlhauses", in dem alle Bedürfnisse von Kindern ideal berücksichtigt werden, sowie Erzählkreise oder Mitmachtheater.