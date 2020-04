Kindergarten und Ortstafel in Dietmanns beschmiert

Die Polizei sucht derzeit unbekannte Sprayer im Waldviertel, sie richteten in den vergangenen Wochen erheblichen Schaden an.

Mit einer Künstler-Karriere wird es bei diesen Sprayern in Dietmanns (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wohl nichts, dafür droht ein Eintrag in den Registern der Polizei: Seit Ende März treiben bislang unbekannte Schmierfinke in der Marktgemeinde ihr Unwesen.Dabei wurde etwa die Ortstafel in der Eichberger Straße mit roten Strichen sowie einem Dreieck mit Welle darin beschmiert. Das Symbol findet sich gemeinsam mit Smileys in schwarzer Farbe auch auf der Fassade des Gerätehauses beim Kindergarten.Die Polizei ermittelt und bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, dürfte aber auf jeden Fall mehrere hundert Euro betragen.