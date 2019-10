Kindergärten und Schulen von Rumänen verwüstet

Fünf Rumänen brachen seit März in zahlreiche österreichische Bildungseinrichtungen ein. Wertsachen nahmen sie mit, zurück ließen sie Chaos.

Verteilt auf halb Österreich brachen seit dem Frühjahr vorerst unbekannte Täter, zumeist an den Wochenenden, in Schulen, Kindergärten und Kinderhorte ein und stahlen Bargeld, Laptops, Handys, Beamer und Tablets. Nach umfangreichen und aufwendigen Ermittlungen wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht.Der 23-Jährige konnte am 18. Mai, gemeinsam mit einem 26-Jährigen und einem 25-Jährigen, beide ebenfalls Rumänen, nach drei vollendeten Einbruchsdiebstählen in Kärnten festgenommen werden. Dabei konnte ein Teil der Beute und das Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung an der Aufenthaltsadresse des 23-Jährigen in Graz traf die Polizei eine 26-jährige Rumänin an, die ebenfalls bei den Einbrüchen mitgeholfen haben dürften. Die vier Beschuldigten zeigten sich geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Einen weiteren Komplizen (37) machte die Polizei in Rumänien aus. Er wurde festgenommen und im Juli nach Österreich ausgeliefert.Der Gruppe konnten insgesamt 27 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten mit einer Schadenssumme von rund 157.900 Euro zugeordnet werden. Die Höhe des verursachten Sachschadens beläuft sich dabei auf rund 74.000 Euro. Die gestohlenen Gegenstände dürften nach Rumänien gebracht und dort verkauft worden sein.• Schule, 8503 St. Josef, Bez. Deutschlandsberg, Stmk, in der Zeit von 07.03.2019 bis 08.03.2019• Schulen und Hort, in 2630 Ternitz, Bez. Neunkirchen, NÖ, in der Zeit von 10.03.2019 bis 11.03.2019;• Schule n und Kindertagesstätte, 9431 St. Stefan, Bez. Wolfsberg, Kärnten, in der Zeit von 22.03.2019 bis 23.03.2019;• Schulen, 8330 Feldbach, Bez. Süd-Oststeiermark, Stmk, in der Zeit von 23.03.2019 bis 25.03.2019;• Schulen, Kindergrippe, Bank undGeschäfte, 8774 Mautern in der Steiermark, Bez. Leoben, Stmk, in der Zeit von 04.04.2019 bis 05.04.2019;• Musikheim, Schule und Kindergarten, 8781 Wald am Schoberpass, Bez. Leoben, Stmk, in der Zeit von 04.04.2019 bis 05.04.2019;• Bürogebäude, 8600 Bruck an der Mur, Bez. Bruck-Mürzzuschlag, Stmk, in der Zeit von 05.04.2019 bis 06.04.2019;• Schule, 8130 Frohnleiten, Bez. Graz-Umgebung, Stmk, in der Zeit von 05.04.2019 bis 07.04.2019;• Schule, 4860 Alt Lenzing, Bez. Völkabruck, OÖ, in der Zeit von 13.04.2019 bis 15.04.2019;• Kindergarten, 4652 Steinerkirchen an der Traun, Bez Wels-Land, OÖ, in der Zeit von 15.04.2019 bis 16.04.2019;• Schulen, 8063 Eggersdorf bei Graz, Bez. Graz-Umgebung, Stmk, in der Zeit von 19.04.2019 bis 20.04.2019;• Schule, 8541 Schwanberg, Bez. Deutschlandsberg, Stmk, in der Zeit von 24.04.2019 bis 25.04.2019;• Kindergarten, 2870 Aspang Markt, Bez. Neunkirchen, NÖ, in der Zeit von 25.04.2019 bis 26.04.2019;• Schule, 2770 Gutenstein, Bez. Wiener Neustadt-Bezirk, NÖ, in der Zeit von 25.04.2019 bis 26.04.2019;• Schule, 9313 St. Georgen am Längsee, Bez. St. Veit a d Glan, Kärnten, am 18.05.2019;• Schule, 9371 Brückl, Bez. St. Veit a d Glan, am Kärnten,18.05.2019;• Schule, 9130 Poggersdorf, Bez. Klagenfurt-Land, Kärnten, am 18.05.2019;