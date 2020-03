Kindergartenkinder finden Totenschädel in der Wiese

In Oberösterreich haben Kindergartenkinder im Rahmen einer Flurreinigung einen Totenschädel gefunden.

Bei einer Flurreinigungs-Aktion haben Kindergartenkinder im oberösterreichischen Innviertel eienn Totenschädel in der Wiese gefunden.Die Kinder waren im Ort Lochen am See im Bezirk Braunau unterwegs, als sie den skelettierten Schädel fanden. Darüber berichtet die "Krone" in ihrer Freitagsausgabe.Die Kinder hielten den Totenschädel zunächst für normalen Müll und packten ihn in einen ihrer Plastiksäcke ein. Erst eine Pädagogin entdeckte den ungewöhnlichen Fund später. Sie rief noch an Ort und Stelle die Polizei, auch das Landeskriminalamt kam vorbei.Die Behörden konfiszierten den Schädel und müssen nun einige Fragen klären.Angesichts des offensichtlich fortgeschrittenen Alters des Schädels ist man sich derzeit nicht einmal sicher, ob es sich um einen menschlichen Schädel handelt. Alarmstimmung kommt also bisher nicht auf.