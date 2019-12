Kinderwagen in Flammen – Feuerwehr rettet 35 Menschen

Viele Bewohner des Berliner Wohnhauses versuchten durch den brennenden Hausflur zu fliehen. Das Gefährlichste was man tun kann.

Mitten in der Nacht auf Samstag geriet in einem Wohnhaus in der Provinzstraße im Berliner Stadtteil Reinickendorf ein Kinderwagen in Brand. Starker Rauch füllte schnell das Stiegenhaus – und die Bewohner gerieten in Panik.Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot angerückt war, hatte ihre liebe Not, die Anrainer zu beruhigen. Gleich mehrere Personen sollen, Angaben der Einsatzkräfte zufolge, versucht haben, im dichten Rauch am Brandherd vorbeizurennen.Zum Glück ließen sich viele andere Bewohner nicht auf ein solch gefährliches Unterfangen ein. Wie die "Berliner Zeitung" berichtet, wurden insgesamt 35 Menschen, darunter mehrere Kleinkinder und Babys, von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Es soll mehrere Leichtverletzte gegeben haben, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.Gleich mehrere Kinderwägen, die alle im Flur geparkt waren, wurden durch das Feuer vollständig zerstört, der weitere Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.Zur Brandursache selbst gibt es offiziell noch keine Angabe. Wie das Blatt aber aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, soll es sich um Brandstiftung handeln. Kinderwägen gehen schließlich selten von selbst in Flammen auf.