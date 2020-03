Kino-Kult: Diese 5 Filmhits werden heuer 30 Jahre alt

Diese Kultfilme haben nicht nur ein bedeutendes Jahrzehnt eingeleitet, sondern sorgen auch heute noch für Nostalgie-Feeling im Patschen-Kino.

Noch mehr Kult-Hits

Zwischen Mauerfall, Wiedervereinigung und dem Ende der Sowjetunion hat sich auch auf den Kinoleinwänden viel getan:Julia Roberts findet ihren Traumprinzen, während Patrick Swayze nicht nur an der Töpferscheibe dreht, sondern auch kräftig auf die Tränendrüse drückt. Arnie schießt sich ins All, während man einen Frechdachs zu Hause vergisst und sich vor bitterbösen Hexen fürchtet. Filmfans wurden 1990 mit unzähligen Kult-Hits beschenkt.Die ergreifende Liebesgeschichte hat Patrick Swayze endgültig als Kino-Herzensbrecher etabliert. Als guter Geist Sam beschützt er seine große Liebe Molly (Demi Moore) und legt seinen Mördern das Handwerk. Die überirdische Romanze mit der berühmtesten Töpferszene der Kinogeschichte ist mit über 500 Millionen Dollar Einspielergebnis nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres 1990, sondern sorgte auch bei den Oscars für eine Überraschung: Komikerin Whoopi Goldberg gewann den Goldjungen für ihre aberwitzige Darstellung der Wahrsagerin Oda Mae, die Sam und Molly zur Seite steht.Streaming:Die moderne Cinderella-Story ist der Inbegriff einer Hollywood-Romanze und gilt als Meilenstein in Julia Roberts Karriere. Als Prostituierte verliert sie nicht nur ihr Herz an Samtauge Richard Gere, sondern legt zum legendären Song von Roy Orbison auch den schnippischen Verkäuferinnen am Wilshire Boulevard das Handwerk. Dafür gab's einen Golden Globe und außerdem eine Oscar-Nominierung.Streaming:Regisseur Verhoeven schießt Action-Star Arnold Schwarzenegger zum Mars, wo er einem intergalaktischen Komplott auf die Schliche kommt. Unklar bleibt dabei allerdings, ob Arnie als Bauarbeiter das Space-Abenteuer wirklich durchlebt oder alles nur in seinem Kopf passiert. Sharon Stone, die im Film Arnolds Frau spielt, schwang für Verhoeven nur zwei Jahre später in "Basic Instinct" als Venusfalle den todbringenden Eispickel.Streaming:Ein höllischer Spaß, aber nicht vorrangig für ein Kinder gedacht. Waise Luke (Jasen Fisher) stolpert in eine Jahresversammlung der fiesesten Hexen und wird von der grauslichen Hoch-Großmeister-Hexe (Anjelica Houston) in eine Maus verwandelt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Roald Dahl, der die Adaption ebenfalls zum Fürchten fand. Die furchteinflößenden Masken und der grimmige Stil des Films sind auch nach 30 Jahren noch immer nichts für zarte Gemüter. Daran ändert auch "Mr. Bean" Rowan Atkinson in einer Nebenrolle als überforderter Hotelmanager wenig.Streaming:Als ihn seine Eltern über die Feiertage zu Hause vergessen, verteidigt Lausbub Kevin (Macaulay Culkin) das Domizil gegen die "feuchten Banditen" Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern). Ein beispielloser Kult-Hit zum Immer-Wieder-Sehen, nicht nur zur Weihnachtszeit. Nach "Ghost" der zweit erfolgreichste Film des Jahres 1990 mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 470 Millionen Dollar.Streaming:Wer sich nach diesen Empfehlungen nach noch mehr 90s-Feeling sehnt, kann sich auch noch folgende Filmhits ins Heimkino holen:Oscar prämiertes Western-Epos von und mit Kevin Costner.Streaming:Oscar für Kathy Bates als mörderischer Autorenschreck.Streaming:Tim Burtons schräges Frankenstein-Märchen mit Johnny Depp.Streaming:Bruce Willis jagt am Flughafen eine fiese Söldnertruppe.Streaming:Winona Ryder kämpft sich durch die Wirren des Erwachsenwerdens. Mama Cher singt dazu den "Shoop Shoop Song".Streaming: