Kinotickets und Goodies für "Dem Horizont so nah"

"Heute" verlost 5 x 2 Kinogutscheine und 2 Prater-Packages für das Liebesdrama "Dem Horizont so nah".

Taschentücher nicht vergessen, am besten gleich die Großpackung! In der am 10. Oktober startenden Kinoversion von Jessica Kochs autobiografischem Roman "Dem Horizont so nah" verliebt sich die 18-jährige Jessica (Luna Wedler, "Das schönste Mädchen der Welt") in den verträumten Danny (Jannik Schümann, "Charité"). Sie ist eine einfache Schülerin vom Land und er ein erfolgreiches Männermodel.Auch wenn die beiden aus komplett verschiedenen Welten kommen, finden Jessica und Danny zueinander und der Film von Tim Trachte nimmt sich viel Zeit dieses Verlieben in wirklich herzergreifende Bilder zu packen. So weit, so gut. Doch als eine HIV-Infektion von Danny zur Realität wird, steht Jessica vor der Frage, wie es für die beiden nun weitergehen kann.Zusätzlich zu den 5 x 2 Kinotickets verlost "Heute" 2 Prater-Packages bestehend aus je:2 VIP Tickets – diese sind für jeweils eine Fahrt mit einem von 13 Fahrgeschäften einlösbar.1 Prater Gutscheinheft 2019 – Mit den Gutscheinen noch rasch den Herbst im Prater genießen, bevor die Hauptsaison zu Ende geht (Am 31. Oktober ist das Ende der Hauptsaison, ab dann sind viele Betriebe in Winterpause).Das Gewinnspiel ist bis 13. Oktober (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.