Kinotickets für "Gut gegen Nordwind" gewinnen

"Heute" verlost 10 x 2 Kinogutscheine für GUT GEGEN NORDWIND.

Gut gegen Nordwind

Versehentlich schickt Emmi (Nora Tschirner) ein E-Mail an Leo (Alexander Fehling), um das Abonnement einer Zeitschrift zu kündigen. Leo weist sie freundlich darauf hin, dass ihr wohl ein Fehler im Adressfeld unterlaufen sei.Die beiden bleiben trotzdem in Kontakt – ausschließlich per Mail, vorwiegend zu später Stunde. Denn Emmi kann nicht gut schlafen, wenn draußen der Nordwind an den Fenstern rüttelt. Schnell entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden und langsam auch mehr...Das Gewinnspiel ist bis 15. September 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. "Gut gegen Nordwind" startet am 13. September in den österreichischen Kinos.(lfd)