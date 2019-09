Kinotickets und Goodies für GEMINI MAN gewinnen

"Heute.at" verlost 3 x 2 Kinogutscheine und 3 Power Banks von "Gemini Man".

Der Elite-Auftragskiller Henry Brogan (Will Smith) gerät plötzlich selbst in die Schusslinie. Ein mysteriöser Agent ist ihm auf den Fersen und sieht jeden seiner Schritte voraus. Als Henry ihm schließlich gegenübersteht, erkennt der Auftragsmörder den Grund dafür: Junior (ebenfalls Will Smith) ist sein jüngeres Ebenbild – ein Klon, der über Henrys außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Der Kampf zwischen den Generationen kann beginnen.Das Gewinnspiel ist bis 6. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.