Insta-Star Kirby Jenner erhält eigene TV-Show

Seit mehreren Jahren belustigt Kirby Jenner das Netz mit seinen Photoshop-Skills. Ab 2020 ist er in einer TV-Show zu sehen.

Was eigentlich als Jux angefangen hat, entwickelte ein Eigenleben, das nun in einer eigene Serie für Kirby Jenner gipfelt. Seit 2015 postet der selbsternannte Zwilling von Model Kendall Jenner unglaublich witzige und perfekt gemachte Fotomontagen von sich und seiner "Zwillingsschwester" auf Instagram.Damit brachte er es immerhin zu 1,2 Millionen Followern auf der Social Media Plattform und sicherte sich so auch die Aufmerksamkeit des Kardashian/Jenner-Clans. Dort erkannte man anscheinend das Potential, das in dem Künstler steckt.Denn ab 2020 erhält er auf Quibi, einer Mobile-First-Plattform, die parodierende Reality-Show mit dem Namen "Kirby Jenner". Die Sendung soll seinem fiktiven Leben als Zwillingsbruder des berühmten Models folgen. Produziert wird das Format von niemand Geringerem als Kendall und Kris Jenner.In einer Presseaussendung wird auch bestätigt, dass Kourtney, Khloé, Kim und Kylie Auftritte bei "Kirby Jenner" bekommen werden. "Ich bin aufgeregt, dass die Zuseher von Quibi einen intimen Einblick in das Leben meines Zwillingsbruders erhalten und er endlich die Möglichkeit hat, in dieser Serie selber im Rampenlicht zu stehen"."Kirby Jenner" läuft ab 2020 auf Quibi.