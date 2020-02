Kirk Douglas spendet sein 80-Millionen-Erbe

80 Millionen Dollar hatte Filmstar Kirk Douglas (†103) beim Tod auf der hohen Kante. Das passiert jetzt mit dem Geld.

Kirk Douglas' ("Spartacus") Geld wird gespendet und bleibt trotzdem praktisch in der Familie. Beim Ableben verfügte der Filmstar, dass der Löwenanteil seines Geld an die Douglas Foundation geht. Die Charity wird von Kirks Witwe Anne Douglas, mit der er 65 Jahre verheiratet war, geführt.Nur rund 10 Millionen Dollar seines Vermögens werden nicht gespendet. Ein Teil oder alles von diesem Rest könnte an Joel Douglas gehen. Er ist der Sohn v0n Kirk und Anne.Peter und Michael hingegen sind Kirks Kinder aus der ersten Ehe. Laut "pagesix" sollen die beiden leer ausgehen.Michael Douglas kann das herzlich egal sein. Er ist rund viermal so reich wie sein Papa. Stattdessen hört man von Michael und seiner Frau Catherine Zeta-Jones nur Lob über den wohltätigen Charakter seines Papas.