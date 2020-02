Zeigen uns "Kiss" echt zum letzten Mal die Zungen?

Mit ihrer derzeitigen Tour verabschieden sich die exzentrischen Rocker von ihren Fans. Aber bedeutet das das tatsächliche Ende der Kult-Band?

Ist nach 45 Jahren endgültig Schluss?

Momentan reisen die "Kiss"-Musiker mit ihrer "End of the Road"-Tour um die Welt und verabschieden sich gemäß dem Titel von ihren zahlreichen Fans. Damit gastierte die legendäre Truppe auch im Mai 2019 in Wien. Aber bedeutet das nach 45 Jahren legendärer Rockmusik-Geschichte tatsächlich das Ende der New Yorker Hard-Rock-Band, zu deren Markenzeichen ihre bemalten Gesichter zählen?Gitarrist Paul Stanley spricht in einem Interview mit der Musikzeitschrift "Rolling Stone" Klartext: "Es ist wichtig anzumerken, dass dies das Ende des Tourlebens sein wird", erklärt der US-Rocker. Mittlerweile sei das Touren und 100 Auftritte in sieben Monaten einfach zu anstrengend und zeitaufwendig geworden. "Erst recht, wenn es noch so viele andere Dinge im Leben gibt", sagt Stanley, schickt aber trotzdem hinterher: "Die Band wird sich aber nicht einfach so in Luft auflösen."Im Moment arbeiten die schrillen Musiker an ihrer eigenen umfassenden Filmdokumentation "Kissstory". Mit mehr als 100 Millionen weltweit verkauften Alben zählt die Gruppe rund um Gene Simmons (70) zu den erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte und begeistert nach wie vor ihr Publikum mit Hits wie "I Was Made For Lovin' You" (1979), "She" (1975) oder "Detroit Rock City" (1976).