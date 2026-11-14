i Ausschnitt aus dem Musikvideo mit Kitschkrieg und Shirin David. YouTube "Nein, danke" Trotz Doppel-Nominierung! Band verweigert Musikpreis Das Berliner Produzenten-Kollektiv KitschKrieg verzichtet auf den deutschen Musikpreis – und rechnet mit dem Radiosender ab. Von Heute Entertainment 14.11.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem mehrseitigen Statement auf Instagram hat das Produzenten-Kollektiv KitschKrieg dem Radiosender 1Live eine klare Absage erteilt. Schon die erste Seite lässt keine Fragen offen: "1Live Krone? Nein, danke."

Im Kern geht es um die Frage, wie viel deutsche Musik der Sender überhaupt spielt. Am 10. November seien von 363 gespielten Songs nur 34 deutschsprachig gewesen – also weniger als zehn Prozent. Etwa die Hälfte davon lief nachts.

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Besonders ärgert die Produzenten, dass der Sender trotzdem die deutschen Künstler für die Preisverleihung einlädt, schreibt Raptastisch. "Ihr nutzt unsere Reichweite und tut so, als würdet ihr euch um die deutsche Musikszene kümmern", heißt es im Statement.

Shirin David vom Werbefoto gestrichen

Als besonders pikant bezeichnen KitschKrieg einen "Fun Fact": Für die Bewerbung ihres Hits "Gut Genug" habe 1Live Werbematerial geschickt – aber ohne Sängerin Shirin David auf dem Foto. Ausgerechnet sie, die dem Song ihre Stimme gibt, fehlt.

"Gut Genug" von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David ist einer der größten deutschen Songs des Jahres. Der Track wurde sogar für die Grammys eingereicht.

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Das Fazit der Produzenten fällt eindeutig aus: "Wir wollen euren Preis nicht und haben auch keine Lust auf eure Verleihung." Eine Reaktion von 1Live gibt es bislang nicht.