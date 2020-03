Klage: Tekashi 6ix9ine hetzte Killer auf Freund

Einem Freund einen professionellen Auftragskiller hinterherschicken? Rapper Tekashi 6ix9ine soll das gemacht haben – und muss vor Gericht.

Kopf- und Genickschüsse überlebt

Zweite Klage in Folge

Shane Hardy und der Rapper waren einst Freunde, im Jänner 2018 zerstritten sie sich. Tekashi ließ sich mit der Gang Nine Trey Bloods ein, Hardy wollte damit nichts zu tun haben. Der inzwischen 23-jährige Rapper landete im Häfn und sang wie ein Vögelchen. Bei seinen Prozess bekam er deshalb statt lebenslänglich nur eine kurze Haftstrafe, im August soll er vorzeitig entlassen werden. Während des Prozesses soll er zugegeben haben, dass er Aaron "Bat" Young und Jamel "Mel Murda" Jones anheuerte, um Shane Hardy zu erschießen. Das will " TMZ " aus Gerichtsdokumenten erfahren haben.Das Duo passte Hardy noch im 2018 ab. Kurz vor Mitternacht am 19. Jänner erwischten sie ihn in Brooklyn und eröffneten das Feuer. Hardy gibt an, dass er ins Genick und den Hinterkopf getroffen wurde und nur wie durch ein Wunder überlebte.Das Opfer verklagt nun sowohl die beiden mutmaßlichen Schützen als auch den Auftraggeber und einstigen Freund. Alle drei sitzen bereits hinter Gittern, doch Tekashi kam glimpflig davon. Young fasste 20 Jahre aus, Jones elf.Für Tekashi, der nur noch einige Monate im Gefängnis durchhalten muss, ist es die zweite Klage innerhalb eines Monats. Die Firma Fashion Nova will von ihm 2,25 Millionen Dollar. Sie wirft ihm vor, eine Vertrag gebrochen zu haben. Er hätte die Marke promoten sollen, wanderte aber ins Häfn und kam so seinen Pflichten nicht nach.