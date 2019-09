Klavier-Magier im Amtshaus Margareten

Zwei Klavierabende mit Stücken von Chopin bis Rachmaninow laden am Dienstag und Mittwoch in den Festsaal im Amtshaus Margareten.

Piano-Fans aufgepasst: Zwei Klassik Abende im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) laden in eine musikalische Reise ein. Organisiert werden die beiden musikalischen Abende von dem " Kunst-und Kulturverein Take 5 ".Am Dienstag, den 24. September spielt ab 19 Uhr die polnische Pianistin Elzbieta Mazur im Festsaal Stücke von Chopin. Dieses Konzert ist der zweite Teil der Musik-Trilogie "Hommage an Frederic Chopin" und trägt den Titel "Dem Herzen nach, ein Pole". Anfang des Konzerts: 19.00 Uhr.Am Mittwoch, den 25. September, führt ab 19.30 Uhr der französische Klavier-Virtuose Philippe Devaux Zuhörer in die Welt "Von S. Rachmaninow bis M. Magin". Der Zutritt ist frei und nicht nur für Bewohner des fünften Bezirks gedacht. Man bittet um eine Spende für die Künstler.