i Smartphone mit Nachrichtendienst pixabay.com So schaltest du es ab Kleinanzeigen-App: KI liest deine Chats mit Die beliebte Kleinanzeigen-App analysiert heimlich Chat-Nachrichten mit künstlicher Intelligenz. Viele Nutzer wollen die Funktion abschalten. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf der Kleinanzeigen-App günstige Schnäppchen sucht, nutzt dafür oft den integrierten Chat. Was viele nicht wissen: Im Hintergrund läuft eine KI-Analyse mit, die alle Nachrichten auswertet.

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert - ohne dass die Nutzer vorher gefragt wurden. Das sorgt für Ärger, denn viele betrachten ihre Chat-Nachrichten als Privatsache und wollen nicht, dass hier mitgelesen wird.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie es bei chip.de heißt, dient die KI-Analyse laut Kleinanzeigen dazu, Verkäufern automatische Antwortvorschläge zu generieren. Die personenbezogenen Daten sollen dabei nicht für KI-Trainingszwecke verwendet und nur unter strikten Datenschutzstandards anonymisiert genutzt werden.

So deaktivierst du die KI-Funktion

Zum Glück lässt sich die Funktion mit wenigen Klicks abschalten. In der App tippst du auf "Meins", dann auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Unter "Datenschutz" findest du die Option "KI-Analyse von Nachrichten", die du einfach deaktivierst.

Auch im Browser funktioniert es ähnlich: Melde dich auf der Kleinanzeigen-Website an und suche in den Datenschutz-Einstellungen nach dem Schieberegler "KI-Analyse von Deinen Nachrichten". Schiebe ihn auf "Aus", und ab sofort wird laut Anbieter nichts mehr ausgewertet.

Die Bilder des Tages i ?

Übrigens: Automatisch von der KI erstellte Antwortvorschläge werden im Nachrichtenverlauf entsprechend gekennzeichnet. So kannst du erkennen, ob dein Chatpartner selbst antwortet oder einen KI-Vorschlag nutzt.