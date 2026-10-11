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So schaltest du es ab

Kleinanzeigen-App: KI liest deine Chats mit

Die beliebte Kleinanzeigen-App analysiert heimlich Chat-Nachrichten mit künstlicher Intelligenz. Viele Nutzer wollen die Funktion abschalten.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:52
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Wer auf der Kleinanzeigen-App günstige Schnäppchen sucht, nutzt dafür oft den integrierten Chat. Was viele nicht wissen: Im Hintergrund läuft eine KI-Analyse mit, die alle Nachrichten auswertet.

Die Funktion ist standardmäßig aktiviert - ohne dass die Nutzer vorher gefragt wurden. Das sorgt für Ärger, denn viele betrachten ihre Chat-Nachrichten als Privatsache und wollen nicht, dass hier mitgelesen wird.

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Wie es bei chip.de heißt, dient die KI-Analyse laut Kleinanzeigen dazu, Verkäufern automatische Antwortvorschläge zu generieren. Die personenbezogenen Daten sollen dabei nicht für KI-Trainingszwecke verwendet und nur unter strikten Datenschutzstandards anonymisiert genutzt werden.

So deaktivierst du die KI-Funktion

Zum Glück lässt sich die Funktion mit wenigen Klicks abschalten. In der App tippst du auf "Meins", dann auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Unter "Datenschutz" findest du die Option "KI-Analyse von Nachrichten", die du einfach deaktivierst.

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Auch im Browser funktioniert es ähnlich: Melde dich auf der Kleinanzeigen-Website an und suche in den Datenschutz-Einstellungen nach dem Schieberegler "KI-Analyse von Deinen Nachrichten". Schiebe ihn auf "Aus", und ab sofort wird laut Anbieter nichts mehr ausgewertet.

Übrigens: Automatisch von der KI erstellte Antwortvorschläge werden im Nachrichtenverlauf entsprechend gekennzeichnet. So kannst du erkennen, ob dein Chatpartner selbst antwortet oder einen KI-Vorschlag nutzt.

tec,11.10.2026, 18:52
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