Kleinanzeigen-App: KI liest deine Chats mit

Wer auf der Kleinanzeigen-App günstige Schnäppchen sucht, nutzt dafür oft den integrierten Chat. Was viele nicht wissen: Im Hintergrund läuft eine KI-Analyse mit, die alle Nachrichten auswertet.
Die Funktion ist standardmäßig aktiviert - ohne dass die Nutzer vorher gefragt wurden. Das sorgt für Ärger, denn viele betrachten ihre Chat-Nachrichten als Privatsache und wollen nicht, dass hier mitgelesen wird.
Wie es bei chip.de heißt, dient die KI-Analyse laut Kleinanzeigen dazu, Verkäufern automatische Antwortvorschläge zu generieren. Die personenbezogenen Daten sollen dabei nicht für KI-Trainingszwecke verwendet und nur unter strikten Datenschutzstandards anonymisiert genutzt werden.
Zum Glück lässt sich die Funktion mit wenigen Klicks abschalten. In der App tippst du auf "Meins", dann auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen. Unter "Datenschutz" findest du die Option "KI-Analyse von Nachrichten", die du einfach deaktivierst.
Auch im Browser funktioniert es ähnlich: Melde dich auf der Kleinanzeigen-Website an und suche in den Datenschutz-Einstellungen nach dem Schieberegler "KI-Analyse von Deinen Nachrichten". Schiebe ihn auf "Aus", und ab sofort wird laut Anbieter nichts mehr ausgewertet.
Übrigens: Automatisch von der KI erstellte Antwortvorschläge werden im Nachrichtenverlauf entsprechend gekennzeichnet. So kannst du erkennen, ob dein Chatpartner selbst antwortet oder einen KI-Vorschlag nutzt.