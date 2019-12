Kleinbus überschlug sich auf A2

Zu einem spektakulären Unfall kam es Dienstagabend auf der Südautobahn bei Leobersdorf (Baden).

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Südautobahn Richtung Wien kurz vor der Abfahrt Leobersdorf (Bezirk Baden): Der Lenker eines Kleintransporters verlor die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb schlussendlich am Grünstreifen neben der A2 auf der Seite liegen.Rettung und Feuerwehr wurden alarmiert, beim Eintreffen der Helfer vor Ort hatte sich der verwirrte Lenker bereits selbst aus dem Wrack befreit und irrte am Rasen neben der Fahrbahn hin und her.Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur Kontrolle ins Spital gebracht.Die Feuerwehr kümmerte sich indes um die Fahrzeugbergung, der Wagen wurde mit Hilfe eines Krans angehoben und abgeschleppt.