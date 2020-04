Kleine Hoffnung: Neuer Impfstoff schon im Test

In Deutschland hat ein Pharma-Unternehmen nun erstmals die Genehmigung erhalten, Versuche für einen Covid-19-Impfstoff an Hunderten Freiwilligen durchzuführen.

Gute Nachricht im Wettlauf um einen Covid-19-Impfstoff: Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech hat von der deutschen Zulassungsstelle für Impfstoffe die Erlaubnis erhalten, vier neue Wirkstoffe an Menschen zu testen. Zuvor wurden Verträglichkeit und vermutete Dosis bereits erfolgreich an Mäusen überprüft.Allerdings ist der Weg zum fertigen Impfstoff – sofern dieser überhaupt funktioniert – noch ein langer. Der Leiter der Zulassungsstelle, Prof. Paul Cichutek, rechnet damit, dass er erst im Frühjahr nächsten Jahres verfügbar sein wird.Denn nun wird zunächst an einigen hundert Freiwilligen getestet, ob der Impfstoff überhaupt sicher ist. Die Ergebnisse werden in drei bis fünf Monaten vorliegen. Danach, in der zweiten Phase, werden Dosis und Schutzwirkung an mehreren tausend Personen getestet. In Phase drei kommt es schließlich zur Anwendung bei bis zu 20.000 Menschen, um zu sehen, wie gut die großflächige Wirkung ist und welche Nebenwirkungen auftreten können. Gibt es keine Bedenken mehr, kommt es dann zur Zulassung.