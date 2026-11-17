i Geothermisches Naturschauspiel mit Dampf und Naturkraft pixabay.com Rätselhafte Geräte entdeckt Kleine orange Boxen kündigen Mini-Erdbeben an In Deutschland tauchen immer wieder mysteriöse orangefarbene Boxen auf Wiesen und Feldern auf. Kurz darauf fängt der Boden zu beben an. Von Technik Heute 17.11.2026, 22:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In vielen deutschen Städten und Gemeinden sorgen derzeit kleine orangefarbene Boxen für Verwirrung. Die unscheinbaren Geräte werden auf Feldern, Wiesen und sogar in Wohngebieten aufgestellt - und sind Vorboten von spürbaren Bodenvibrationen.

Bei den mysteriösen Geräten handelt es sich um sogenannte Geophone. Diese funktionieren wie Mikrofone für den Boden und werden in einem engen Raster aufgestellt, um Bodenschwingungen zu messen.

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Die kleinen Boxen sind Teil von Geothermie-Projekten, wie es auf chip.de heißt. Spezialfahrzeuge erzeugen dabei künstliche Vibrationen, eine Art Mini-Erdbeben. Die verschiedenen Erdschichten werfen diese Schwingungen unterschiedlich zurück - so lassen sich geeignete Standorte für Geothermie-Anlagen finden.

Messungen für saubere Energie

In München etwa laufen die Messungen für das Projekt "Giga-M" zwischen Ende August und Mitte November 2026, jeweils von Montag bis Samstag zwischen 7 und 18 Uhr. Auch in Münster und anderen Städten werden solche Untersuchungen durchgeführt.

Die Stadtwerke Münster betonen, dass es für die Erschütterungen eine Norm (DIN 4150-3) mit entsprechenden Grenzwerten gibt. Diese werden während der Messungen kontrolliert. Anwohner müssen sich zwar auf eine gewisse Lärmbelastung einstellen, die Vibrationen sind aber ungefährlich.

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Finger weg von den Boxen

Wichtig: Wer die orangefarbenen Geophone entdeckt, sollte diese auf keinen Fall eigenmächtig entfernen oder manipulieren. Die Geräte sind Teil wichtiger wissenschaftlicher Messungen, um Standorte für erneuerbare Energiequellen zu finden - ohne den Boden an vielen Stellen anbohren zu müssen.