Kleiner Iven hatte es besonders eilig

Eigentlich sollte Mama Jennifer ihren Iven im Spital entbinden. Doch der Kleine hatte andere Pläne.

Ruck-Zuck ging die Geburt des kleinen Iven aus Schönberg am Kamp (Krems-Land): Eigentlich wollte Mama Jennifer ihren Buben im Spital entbinden, doch der Kleine hatte andere Pläne.Schon beim Eintreffen des Sanitäter-Teams vom Roten Kreuz war klar: Das geht sich nicht mehr aus. Also wurde alles für eine Hausgeburt vorbereitet, der Notarzt nachalarmiert."Beim Eintreffen des Notarztes wurde dieser bereits von dem kleinen Iven begrüßt, die glückliche Mutter hielt ihren kleinen Schatz bereits in den Armen", berichtet das Rotkreuz-Team."Es ist etwas Wunderbares, ein neues Leben begrüßen zu dürfen. Sonst werden wir meistens zu eher schwierigen Einsätzen gerufen, da ist eine Geburt etwas ganz Besonderes", freuen sich die Helfer.