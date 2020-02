Kleinkind nach CO-Unfall im Krankenhaus

Gas-Alarm in Hinterbrühl (Mödling): Ein kleines Mädchen lag bewusstlos im Badezimmer, alle Wohnungen mussten geräumt werden.

Kohlenmonoxid-Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagabend in Hinterbrühl: Um 18.33 Uhr wählte eine Familie den Notruf, die kleine Tochter sei bewußtlos im Badezimmer.Binnen Minuten waren Feuerwehr und Rettung am Unfallort. Nachdem die Mehrbereichsmessgeräte der Feuerwehr bereits im Stiegenhaus einen erhöhten CO-Wert meldeten, ordnete Einsatzleiter Franz Sittner eine Räumung sämtlicher Wohnungen an. Mit Hilfe der Polizei konnten schließlich alle Wohneinheiten geräumt werden.Die Gasleitung wurde gesperrt, die Bewohner konnten einstweilen im Feuerwehrhaus untergebracht werden. Das Mädchen musste indes mit der Rettung ins Mödlinger Spital gebracht werden.Nach einer Druckbelüftung des Wohnhauses kontrollierte die Feuerwehr Hinterbrühl gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Energieversorgers sämtliche Wohnungen die Schadstoffkonzentration und konnte die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück lassen.