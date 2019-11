Frau sticht ohne Grund mit Messer auf Freund ein

Nach einem Streit mit seiner Freundin wurde ein 38-Jähriger im Burgenland von seiner Partnerin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Wie die Polizei Burgenland berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntagabend in Kleinpetersdorf im Bezirk Oberwart.Gemeinsam mit seiner Freundin konsumierte ein 38-Jähriger in seiner Kellerbar im Laufe des Nachmittags mehrere alkoholische Getränke.Gegen 20.00 Uhr wollte der bereits stark alkoholisierte Mann dann zu Bett gehen. Dabei kam es zu einem heftigen Streit, der völlig eskalierte.Die 39-Jährige nahm aus einer Lade der Kellerbar ein Küchenmesser und stach ohne ersichtlichen Grund auf ihren Freund ein.Der Mann konnte die Angreiferin aber mit den Händen wegstoßen und die Kellerbar verlassen. Im Obergeschoß verständigte er telefonisch seien Vater um bat ihn um Hilfe.Seine Verletzungen bemerkte er vorerst nicht und begab sich abermals in den Keller. Dabei wurde er nochmals von seiner Freundin mit einem weiteren Messer aus der Lade attackiert.Es gelang ihm trotz seiner bereits erlittenen Schnitt- und Stichwunden die Frau bis zum Eintreffen der Polizei am Boden zu fixieren.Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er mit seinen schweren Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart eingeliefert und einer Operation unterzogen.Die ebenfalls stark alkoholisierte Frau wurde noch am Tatort festgenommen, ihre oberflächlichen Verletzungen konnten ambulant ebenfalls im Krankenhaus Oberwart behandelt werden.Bei der Einvernahme konnte sie sich an den Tathergang nicht mehr erinnern.Nach Abschluss der Ersterhebung ordnete die Staatsanwaltschaft Eisenstadt die Einlieferung der Frau in die JA Eisenstadt an.